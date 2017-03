Cortes criminales: ¿zona de peligro para inmigrantes indocumentados?

Si tienes casos criminales pendientes y debes ir a una audiencia a los tribunales, explica antes tu situación migratoria a tu abogado

Si eres un inmigrante indocumentado y tienes que presentarte en la corte penal, consulta antes con un abogado, no vaya a ser que las autoridades de migración te arresten y te expongas a ser deportado.

Es una advertencia que hacen los expertos después de lo ocurrido en Pasadena el mes pasado.

En febrero, un inmigrante mexicano con una deportación previa y una condena por tráfico de drogas fue arrestado por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) al salir de una audiencia rutinaria de libertad condicional en la corte de Pasadena.

“El arresto ocurrió el 21 de febrero afuera del salón de la audiencia, dentro del edificio, en los propios pasillos”, dijo a La Opinión el abogado Octavio Chaidez, quien fue testigo del incidente.

“Eran como cuatro o cinco oficiales vestidos de civil que esperaban a la salida del salón del tribunal, y presentaron una identificación”, explica el abogado del inmigrante arrestado, cuyo nombre no fue revelado debido a que la Barra de Abogados de California lo prohíbe.

“En mis 15 años de carrera como abogado penalista nunca había visto una detención dentro de la corte, y defensores con más de 30 años de ejercicio del derecho que me llamaron para preguntar sobre lo qué pasó, me dijeron que ellos tampoco”, sostuvo.

Virginia Kice, portavoz de ICE, dijo que ellos no hacen arrestos en las cortes, salvo cuando los investigadores agotan todas las opciones para localizar a personas con orden de arresto en sus casas y lugares de trabajo.

“Muchos de estos arrestos afuera o cerca de las cortes son de extranjeros que tienen condenas criminales previas, mucho de los cuales podrían haber sido entregados por las autoridades locales después de salir de las cárceles”, dijo.

“Muchas agencias policiacas locales no atienden las peticiones de ICE, por lo que estos individuos con historias criminales son liberados a las calles, lo que representa una potencial amenaza a la seguridad pública”, explicó Kice.

Según la orden ejecutiva 13768 del Departamento de Seguridad Interna (DHS) titulada “Fortaleciendo la Seguridad Pública en el Interior de los Estados Unidos”, que fue anunciada la misma mañana del arresto de esta persona en Pasadena, la agencia no exentará clases o categorías de deportación de extranjeros en el cumplimiento de la ley.

Lo que es más, indican, todos aquellos en violación de las leyes de migración pueden ser sujetos a procedimientos de arresto y hasta la expulsión de Estados Unidos.

Las regulaciones dejan claro que ICE debe dar prioridad a varias categorías de extranjeros deportables que han cometido crímenes, comenzando con aquellos condenados por ofensas criminales.

Kice añadió que las detenciones de inmigrantes se deciden caso por caso, tomando en cuenta el historia criminal de la persona en cuestión, la seguridad pública y cualquier aspecto sensitivo que presente el lugar del arresto.

Justicia en peligro

El abogado Chaidez dijo que le preocupa la nueva política de ICE de arrestar a inmigrantes dentro de los edificios de los tribunales.

“Las víctimas ya no van a querer denunciar a la policía, ni los testigos ir a la corte a dar testimonio. Esto va a empeorar la impartición de la justicia. Incluso que los acusados que son inmigrantes se declaren culpables a través de un arreglo judicial y prefieran ir a juicio”, destacó.

“Puede ser que muchos con casos pendientes que tienen citas, eviten ir al tribunal por temor a que el ICE los esté esperando, y simplemente se cambien de casa”, expuso.

“Lo mejor que puede hacer un inmigrante indocumentado con una acusación, si es víctima o testigo, es asesorarse bien con un abogado antes de ir a la Corte”, recomendó.

No se expongan

El abogado en migración Alex Gálvez dijo que él se enteró de un caso de un juez en otra parte del país que permitió que el inmigrante indocumentado saliera por la parte de atrás cuando se enteró que era esperado por agentes de migración.

“Yo les recomendaría que consulten bien con su abogado penalista antes de ir a una cita a la corte. Incluso si van a dar un raite a una persona y no tienen papeles, no lo hagan porque muchas veces en los estacionamientos de los tribunales, hay patrullas del sheriff que pueden escanear las placas y darse cuenta que deben multas por no tener licencia, etc.”, indicó.

Sugirió preguntar el abogado penalista si pueden representarlos en la corte. “En algunos casos menores se permite que solo se presente el abogado penalista y no el acusado”, indicó.

“En estos momentos, las cortes son zona de peligro para los inmigrantes que tienen antecedentes penales y delitos pendientes. Los oficiales de migración tienen mucha libertad para presentarse encubiertos y arrestar inmigrantes”, indicó.

El abogado Chaidez dijo que los casos en los que un abogado penalista puede presentarse en lugar de la persona citada por la cortes son muy menores como conducir tomado, conducir sin licencia, o robo menor en una tienda. “La violencia doméstica puede ser un delito menor o mayor dependiendo de las circunstancias”, precisó.

El litigante dijo que no volvió a saber de su cliente y no lo pudo localizar en el sistema de ICE.

Arrestos alrededor del país

Este no es el único incidente reportando la presencia de agentes de ICE dentro de tribunales. Casos similares se han reportado en Portland, Oregon y Denver, Colorado en las últimas semanas.

Un video publicado por la Oficina Legal The Meyer muestra esta realidad.

El video capta un incidente ocurrido a finales de febrero en una corte de Denver donde la abogada Whitney Leeds confronta a dos agentes de ICE vestidos de civil y que esperan dentro del recinto. Ella les pregunta si son agentes de ICE y –después de un poco de perplejidad y resistencia por parte de los agentes- ellos confirman esto.

Luego ella les pregunta si están ahí para arrestar a alguien y éstos responden afirmativamente.

Leeds continúa haciendo preguntas y habla con un tercer agente de ICE, quien admite que no tienen una orden de arresto.

Cuando ella sigue haciendo preguntas, los agentes la refieren a un vocero de la agencia.

El que los agentes de ICE estén dentro de un tribunal no es ilegal. Este es un lugar público y cualquier persona puede entrar.

Sin embargo, activistas y defensores de indocumentados recalcan lo que dicen los abogados Chaidez y Galvez- que esto mina la confianza de los inmigrantes en el sistema de justicia, que debería estar ahí para ayudarlos o juzgarlos en casos que nada tiene que ver con su estatus migratorio.