Filtran fotos íntimas de Emma Watson

La actriz anunció que demandará a los responsables de sacar a la luz una serie de imágenes sin su consentimiento

Mientras Mischa Barton denunciaba que un ex novio la había filmado en su intimidad sin su consentimiento, Emma Watson anunció que demandará al hacker que filtró una serie de imágenes suyas en las que está prácticamente desnuda.

Las fotos robadas pertenecen a una “sesión de ropa que Emma tuvo con un estilista hace un par de años”, confirmó un vocero de la protagonista de Beauty and the Beast. De este modo, desmintió que se trataran de imágenes pornográficas, sino más bien de “desnudos casuales” en una situación laboral.

Curiosamente, una semana atrás, Watson estuvo en el centro de una polémica luego de que se mostrara con muy poca ropa en la revista Vanity Fair. Para algunos, esa exhibición de su cuerpo iba contra su prédica feminista.

“No entiendo qué tienen que ver mis pechos con el feminismo. Para mí esto revela cuántas ideas equivocadas hay sobre el feminismo. El feminismo es dar poder de elección a las mujeres. El feminismo no es un palo con el que golpear a otra mujer. Es libertad, liberación, igualdad. De verdad que no entiendo qué tienen que ver mis pechos con esto. Es muy confuso. Estoy confusa y mucha gente también”, apuntó la actriz.