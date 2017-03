Mira el video musical de Luis Alberto Aguilera, hijo de Juan Gabriel

El joven lanzó su sencillo titulado "Sprite", un tema en inglés con un estilo muy distinto a las baladas de su padre

A siete meses de la muerte de Juan Gabriel y a sólo cuatro de comprobarse a través de la prueba de ADN que es hijo del “Divo de Juárez”, Luis Alberto Aguilera está decidido a seguir los pasos de su padre en la música.

Hace unos días se dieron a conocer cuatro temas del joven de 26 años, hijo de Guadalupe González, quien fue empleada doméstica del originario de Parácuaro, Michoacán.

Los sencillos “Sprite“, “Luck“, “Right Now” y “Take Is Slow“, producidos por Luis Alberto, están disponibles en su canal de YouTube luismyfavorite-safe.

El único de los cuatro temas que tiene imágenes es “Sprite”.

El joven, quien radica en Las Vegas junto a su madre, heredó el gusto por la cantada de Juanga, pero no comparte su estilo, pues mientras que su padre fue un as de la balada y la música vernácula, él encaminó su carrera al pop electrónico y ¡en inglés!

De hecho, al escuchar sus canciones, sin necesidad de ver el video, cualquiera podría confundir su voz y estilo de melodías con las de Justin Bieber.

Hace unos días, Luis Alberto dio de qué hablar al aparecer como invitado en un concierto que dio Espinoza Paz en Los Ángeles.

Aunque no se ha confirmado alguna colaboración entre Espinoza Paz y el hijo de Juan Gabriel, se especula que podrían estar “cocinando” algo juntos.

POR: Paula Ruiz