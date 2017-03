Video: Captan al príncipe William bailando hip hop en un club nocturno

El duque de Cambridge mostró sus mejores pasos cuando sonó la canción "I Got 5 On It"

William ha tenido que enfrentar críticas tras ser visto divirtiéndose con amigos. Foto: Getty Images

