Video: Este joven arriesgó su vida para salvar a una joven madre y sus dos hijos

Pedro Viloria salvó la vida de una oficial de policía y de sus hijos con su rápida y heroica reacción

Un empleado de McDonald’s le salvó la vida a una joven madre policía del Condado de Miami-Dade en el sur de Florida y se convirtió en el héroe de la jornada. Pedro Viloria trabaja en uno de los locales de la cadena de comida rápida y vio que algo no andaba bien con una de las clientes que estaba atendiendo durante su turno.

El hecho ocurrió en la ciudad de Doral cuando Viloria estaba tomándole el pedido a una mujer quien junto a sus hijos pedía uno de los tantos desayunos de la cadena. A través de la ventana de esa sucursal, el joven empleado notó que algo no andaba bien con la mujer, quien estaba fuera de servicio.

Todo se desencadenó cuando el joven de 20 años, de origen venezolano, fue a entregarle su pedido. Viloria relató cómo fue lo que vivió: “Pensé que le estaba pasando algo en ese momento y me dije que tenía que hacer algo por ella”, indicó el héroe de McDonald’s.

“Sus hijos comenzaron a gritar y allí el pie se le va del freno y el carro empieza a avanzar y pensé que si el carro continuaba moviéndose y la mujer estaba inconsciente chocarían contra la autopista”, añadió. “Pensé que hablaba con sus hijos, esperé un momento, le llamé la atención, pero no me respondió. Respiraba difícilmente y en eso me di cuenta que a ella le estaba pasando algo”, dijo en declaraciones a Telemundo 51.

Las imágenes del local muestran cómo Viloria salta de su puesto de trabajo, cruza la ventan ágilmente y se dirige a detener el automóvil. Se puso delante y con la ayuda de la acera, logró detenerlo. “Salté y salí corriendo y me puse frente al carro”, relató.

“No esperaba tener que hacerlo, pero si tuviera que salvarle la vida de nuevo, lo hago. Me alegra haberle salvado la vida a una persona que nos ayuda”, contó Viloria al conocer que se trataba de una agente de la ley. La mujer, de quien no trascendió el nombre, fue trasladada de urgencia a un hospital donde se recupera.