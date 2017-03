¿Belinda se quedó sin abogados en caso de defraudación fiscal?

Entérate de lo que dice el Diario Basta! sobre la situación legal de la cantante

Parece que los problemas no cesan para Belinda, pues el Diario Basta asegura que su abogado, José Luis Nassar, quien fue contratado por la cantante para que le ayudara a aclarar su presunta inocencia en el delito de defraudación fiscal del año 2010 de que se le acusa, ha dejado de representarla.

“Hace un par de semanas que ya no trabajamos juntos, así lo concebimos ambas partes”, dijo en exclusiva al medio antes mencionado.

En el peor momento se llevó a cabo esta ruptura laboral, pues la juez Yazmín Eréndira negó a Belinda el amparo que solicitó desde agosto del año pasado para cancelar la audiencia ante las autoridades.

“El proceso es largo y no sabemos si se iban a tardar días, meses o años”, declaró en su momento el licenciado Nassar.

El día de ayer salió la resolución donde se le niega el amparo, lo cual significa que la Procuraduría General de la República (PGR) junto con la Secretaría de Hacienda, volverán a solicitar la presencia de la cantante para una conciliación.

El documento se enviará en un par de días, en caso de no presentarse, en el mismo documento se dará a conocer la penalización a la que sería acreedora Belinda.

“Yo no estoy autorizado para hablar más del tema, pues ya no es mi cliente y no puedo opinar sobre el caso”, dijo tajante el licenciado Nassar.

“Aquella vez que se giró la orden de aprehensión fue porque habíamos recibido un citatorio de la PGR donde se nos invitaba a comparecer a efecto de poder conciliar con la Secretaría de Hacienda”, declaró Nassar, quien posteriormente gestionó dicha conciliación. Belinda es acusada de defraudación fiscal, aunque su abogado en ese momento, el licenciado Nassar, aclaró a BASTA! en agosto:

“Dicen que ella actuó con dolo, que ocultó información en 2010; se le acusa de haber engañado al fisco y evadir tres impuestos por un valor superior al millón 800 mil pesos; sin embargo, no hay dolo y todo se aclarará”.

POR: Irene Martínez