Hijos de mexicanos buscan la doble nacionalidad en Consulado de México en L.A.

Si eres mexicano y tienes hijos nacidos en EEUU, te decimos cómo hacerle para brindarles la doble ciudadanía

A Floriberta Patricio y su esposo Marcelino Corona les volvió el alma al cuerpo cuando recibieron las actas de nacimiento de sus dos hijos en las que quedan registrados como mexicanos.

“Ya tienen la doble nacionalidad: mexicana y estadounidense. Estamos felices y nos sentimos más tranquilos. Si nos llegan a deportar, ya estamos preparados”, coincide la pareja.

Sus dos hijos, Alison de 5 años y Martín de 3 nacieron en Los Ángeles.

El padre de familia dice que desde mediados de enero, cuando Donald Trump prestó juramento como presidente de los Estados Unidos, empezaron desesperadamente a llamar al Consulado de México en Los Ángeles para proceder con el trámite de la doble nacionalidad para sus dos hijos.

“Conseguimos cita hasta este mes y nos llevó unas tres semanas todo el proceso”, explicaron.

Agregaron que su siguiente paso es tramitar el pasaporte estadounidense de sus dos hijos. Los esposos Corona son de Puebla, México y llevan casi una década viviendo en Los Ángeles. No tienen pensado regresar a su país a menos que ocurra lo inevitable, una deportación. “Estamos muy nerviosos por todo que estamos viendo en las noticias”, sostiene Corona.

Mucha angustia

Adriana Félix, cónsul de Asuntos Jurídicos del Consulado de México en Los Ángeles, dijo que la demanda por la doble nacionalidad de hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos se ha incrementado en un 35%.

“El aumento ya viene desde 2016, pero los primeros meses del año se disparó al grado que ya no tenemos citas hasta para después del mes de junio”, dijo la cónsul.

Puso como ejemplo que en enero de 2016, obtuvieron la doble nacionalidad 128 personas; en enero de este año fueron 154. En tanto que en febrero de 2016 la recibieron 76; y 127 en febrero de 2017.

La doble nacionalidad se adquiere por el derecho sanguíneo de los padres mexicanos para sus hijos nacidos en Estados Unidos. “La mayoría de los solicitantes son menores, pero también tenemos adultos”, puntualiza Félix.

“Es muy importante obtenerla porque en caso de un regreso a México, los hijos de padres mexicanos que no tienen sus actas de nacimiento que los acredita como mexicanos tienen muchos problemas para inscribirse en las escuelas y recibir atención médica”, precisa.

Inserción de Acta Extranjera

A fin de calmar la angustia que hay entre los padres mexicanos que quieren sacar la doble ciudadanía para sus hijos estadounidenses y no pueden de momento obtenerla porque no hay citas de inmediato o les faltan documentos, la cónsul Félix recomendó un plan B que no es otra cosa más que el trámite que se conoce como Inserción de Acta Extranjera.

Se trata del registro de los hijos como mexicanos en México. Pero lo pueden iniciar aquí al acudir a la Secretaría de California en Los Ángeles a apostillar las actas de nacimiento.

La apostilla es una legalización del documento extranjero que otorga la Secretaría de lEstado de California, para que éstos tengan validez en México.

“Con el acta de nacimiento apostillada, en México pueden acudir a cualquier oficina del Registro Civil y registrar allá a sus hijos como mexicanos sin ningún problema. También van a necesitar que el acta les sea traducida por un perito traductor del Tribunal de Justicia Superior de México. No se dejen engañar, las traducciones hechas aquí no tienen validez”, precisa.

A veces, observa, también puede haber demora en el trámite para obtener el acta de nacimiento de los hijos en el consulado, debido a que los documentos contienen imprecisiones como que los nombres no coincidan, etc.

La Secretaría de Estado de California para apostillar las actas se encuentra en:

300 South Spring Street, Piso 12 Suite 12513

Ronald Reagan State Building

Los Angeles, Ca. 90013-12333

Tel:(213) 897-3062

Lo que necesitas:

Los requisitos para hacer el trámite en México: copia certificada de reciente expedición del acta de nacimiento mexicana del padre o la madre, o de ambos; el menor o adulto que se va a registrar con acta extranjera debe presentarse y comparecer; comprobante de domicilio del padre o de la madre en México; y el acta extranjera con la apostilla de la Secretaría de Gobierno de California.

“Una vez con las acta de nacimiento apostilladas, los padres se sienten más tranquilos de seguir viviendo en el país y protegidos ante cualquier emergencia que los obligue a regresar a México”, dice la diplomática Félix.

Los beneficios

Ruby María Sierra se hizo ciudadana mexicana hace dos años. “Me sentí muy feliz porque por cualquier cosa puedo ir a México, y no tengo que pedir un permiso”, dijo Sierra, quien a sus 24 años adquirió la doble nacionalidad. Ella nació en Pomona y sus padres son inmigrantes de Durango, México.

“Es bonito tener la doble nacionalidad. Yo me siento muy orgullosa de ser también mexicana y al obtener mi acta de nacimiento como mexicana, me abre la opción de ir a México sino me gusta como se ponen las cosas aquí en Estados Unidos”, observa.