Rechazan en Oakland el plan de salud de Trump y los republicanos

Vecinos se manifestaron en las calles en contra de la iniciativa que reemplazaría a la Ley de Cuidado de Salud (Obamacare)

Las personas de la llamada ‘tercera edad’ podrían ser las más afectadas con la propuesta de nuevo plan de salud, ya apodado ‘Trumpcare’. Según un reciente pronóstico de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) –que causó conmoción nacional– los ancianos que sufren enfermedades podrían también sufrir los altos precios de salud desprendidos de ese nuevo esquema.

El detallado análisis reveló que, si se aprueba esa nueva ley de salud, los costos de la previsión médica serían traspasados de los jóvenes saludables a las personas mayores enfermas, especialmente a aquellos entre las edades de 50 y 64 años. Según la OPC, en la actualidad las aseguradoras no pueden cobrar a los adultos mayores más de tres veces de lo que le cobran a los jóvenes. Bajo el nuevo plan esto sería aumentado hasta en cinco veces.

“Yo me acabo de jubilar y no tengo mucha movilidad económica pero hay mucha gente con un profundo miedo, por eso estoy por un sistema universal para todos, que lo haría más efectivo,” dijo Luis Segal, un profesor de estudios latinoamericanos jubilado.

El informe de la OPC asevera que las primas, el precio que una persona paga por un seguro, subirían notablemente para las personas mayores. Bajo la actual Ley de Cuidado de Salud (ACA y llamada Obamacare), una persona de 64 años con un ingreso anual de $26,000 habría pagado $1,700 en su seguro de salud (una prima de $15,300 menos un subsidio de $13,600). Con el Trumpcare esa misma persona pagaría $14,600 en su seguro de salud (una prima de $19,500 y un crédito fiscal de $4,900).

“El plan de salud es un plan para los millonarios. Los únicos que se van a aprovechar son los más adinerados que tendrán grandes descuentos en sus impuestos y las compañías de seguros que no serán controladas de la forma que se necesitan ser controladas. ACA podría ser mucho mejor, de seguro, pero no tienes que desarmarla, tienes que mejorarla, fortalecerla”, aseguró Segal.

Segal se encontraba presente en una protesta callejera en la ciudad de Oakland el martes pasado. Allí, los asistentes, en su mayoría vecinos jubilados, se distribuyeron con carteles en las cuatro esquinas donde se cruzan las avenida Grand y Lake Park.

“Ese no es un plan de salud, ese es un ‘redúceles impuestos a los ricos’, no muy bien disfrazado como un plan de salud. No hay nada en el que tenga que ver con la salud, exceptuando el plan para quitarle a la gente su plan de salud, para, básicamente matar a la gente” dijo la consejera escolar de Oakland y organizadora del evento, que se dio a conocer como Alice.

Diversas organizaciones han manifestado su oposición a la propuesta republicana. La Asociación Americana de Jubilados (AARP por sus siglas en inglés) dijo que el plan es simplemente un “impuesto a la edad”. Organizaciones de hospitales también se están oponiendo y, a través de una campaña publicitaria, la Alianza para la Seguridad de la Salud calificó al plan como una forma de coartar la expansión de Medicaid (Medi-Cal).

Pero para Alice no es necesaria una organización para dar a conocer sus puntos de vista. “No somos un grupo, solo somos un montón de gente que sale a la calle… cuando vi que no había ninguna protesta en Oakland me dije ‘tengo que hacer algo’ y lo hice. Y ha sido superfácil. Puse un anuncio [en internet], durante la semana envíe algunos anuncios e hice un montón de carteles”, dijo.

El análisis de la OPC estimó que para el año 2026, 52 millones de personas quedarían sin seguro médico incluidos 14 millones que lo perderían durante el transcurso del próximo año.

“La democracia es para todos. Necesitamos un sistema de salud que sea universal como Medicare. En otros países como Alemania tienen un único sistema de salud para todos, también tienen escuela gratis. Los ricos necesitan pagar más. Lo bueno de Trump es que sus acciones han hecho que muchas personas salgan a la calle en un movimiento de resistencia”, dijo Esteban Kelly, profesor de arte jubilado quien tocó su saxofón durante la protesta.

“Estamos frente a un régimen autoritario que representa la ambición desmedida, el odio y las divisiones”, dijo Mike Radoye de Oakland. “ACA otorga una excelente oportunidad para aquellos que de cualquier forma no pueden pagar. Ahora le dan esos subsidios a los de arriba, al uno por ciento [de la población]. Entregar esos subsidios en regalías impositivas a los pudientes es irrazonable”, aseveró.

El informe de la OPC está causando estragos en las filas republicanas y cada vez son más los legisladores que se oponen a esa iniciativa de ley (sobre todo en el Senado), que podría ser presentado al pleno de la Cámara de Representantes la próxima semana.

Pero la oposición de muchos republicanos, según los analistas, hace crecer la posibilidad de que la propuesta llegue en un ataúd al Congreso.