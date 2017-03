Video: Justin Bieber dice a una fan: “Me pones enfermo”

Una vez más el canadiense vuelve a protagonizar un incidente contra sus propios seguidores

respondió con gesto de disgusto que le ponía “enfermo”. El cantante Justin Bieber volvió a ser foco de atención tras hacerle un desplante a una de sus fans en Australia, quien al ver al canadiense no dudó en acercársele para pedirle una fotografía a lo que Justin

“Estás invadiendo mi privacidad, no quiero ninguna foto, mírate, me enfermas. Mira tu nivel de respeto, mírate, me das asco”, comentó el cantante a su fan.

Todo ocurrió en Melbourne, Australia, mientras Bieber compraba un helado, el momento del desaire fue captado por la cámara de otra seguidora, quien no dudó en exhibir el arrogante trato de la estrella.

Esta no es la primera vez que el canadiense tiene un desaire contra sus propios seguidores, a los que ha acusado en repetidas ocasiones de agobiarle demasiado o “quitarle toda la energía”.

Hace unos meses anunció que ya no se haría más fotos con sus fans y anunció sus razones a través de un comunicado en Instagram en el que explicó que le hace sentir “como un animal en un zoológico” y que necesita sentirse humano y “mantenerse cuerdo”.