VIDEO: Tratamiento de belleza deja a un vagabundo como galán de TV

" ¡Dios mío! No me reconozco", dijo el hombre al verse al espejo

Vecinos de en Palma de Mallorca, España, fueron sorprendidos con el nuevo look del vagabundo que cuida sus autos y les hace mandados.

José Antonio, conocido por “Josete”, fue sometido a un tratamiento estético por la peluquería La Salvajería. La intención era darle una mejor apariencia para que comenzara a transformar su vida.

“Josete”, de 55 años, solía tener el pelo largo, cubierto por una gorra, y una barba espesa. También se la pasaba en shorts, camisetas y tenis.

Los trabajadores de La Salvajería le cortaron el pelo, le pulieron la barba y le dieron camisa y pantalones. El resultado final dejó a todos en el vecindario boquiabiertos. “Josete” ahora parece un galán de TV.

“¡Joder! ¡Dios mío! No me reconozco. ¡Uy, Dios, no me va a reconocer nadie! Ya no soy José Antonio. El barrio entero no me va a reconocer nadie”, dijo el hombre al verse por primera vez en el espejo después del tratamiento.

El video de la transformación muestra a un “Josete” jovial por las calles gracias a su nuevo look. Desde Estados Unidos enviamos buena suerte a “Josete” en su nueva vida.