COLUMNA COMBATE: Jacobs es un rival serio para Golovkin

Cualquier rival que plante cara y tenga valor para buscar camorra es un enemigo de cuidado en un cuadrilátero. Esta es una vieja reflexión de los maestros del boxeo.

En otras palabras: perder es una opción. Lo sabe, o sino mejor que lo sepa Gennady Golovkin quien pudo haberse acostumbrado a las victorias cantadas frente a rivales de nivel II, en peleas de aquellas que se hacen para cuadrar caja.

Lo de hoy es distinto, porque por primera vez el gran GGG puede tener a un rival de cuidado capaz de cambiar leñazos con él, hacerle daño con sus golpes y regalarle la primera derrota de su carrera. No va a ser fácil Daniel Jacobs, un hombre con una pegada tan dañina como la de Golovkin y que casi le iguala en triunfos por nocaut.

Los números dictan que en la vía del sueño están 88% para el hombre de Brooklyn contra 93% para el fenomenal invicto kazajo. Y eso dice que el plan de Abel Sánchez, su entrenador, esta vez puede ser distinto. Lo seguro es que GGG no va a salir a llevarse por delante a Jacobs como si fuera un bulto de basura. Frente a un enemigo con más estatura y más alcance podrían dictarle el combate y esa debe ser la gran opción de Jacobs frente a Golovkin.

Discutirle el trámite. No dejarlo venir y dejarle sentir temprano que no puede correr riesgos ni jugarse aventurillas audaces. Jacobs tiene ventajas en estatura con 183 contra 1.79 y en alcance tiene 1.85 contra 1.78. Si Jacobs quiere hacer historia y romper el invicto de Galovkin, lo primero que debe hacer es no respetarlo demasiado y dejarle saber temprano todo lo que le va costar el trayecto de doce asaltos.

Jacobs tiene la aptitud. ¿Tendrá la actitud? Hoy lo sabremos.

Luego la seguimos.