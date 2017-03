Familias de desaparecidos no confían en las autoridades con la gran fosa común de Veracruz

Familiares del Colectivo Solecito en Veracruz aseguraron que no confían en las autoridades para hacerse cargo del cementerio clandestino donde han hallado hasta el momento 253 cadáveres

CIUDAD DE MÉXICO.– El Colectivo Solecito de familiares de desaparecidos manifestó que no renunciarán en su acompañamiento a las diligencias que realizan las autoridades en el masivo cementerio clandestino de Veracruz.

“Nosotros no nos pondríamos en manos de la Fiscalía. Es un trabajo nuestro. Nosotros hemos estado como siempre encargados desde un principio con el apoyo de la Policía Científica [de la Policía Federal]”, dijo Lucía de los Ángeles García Henao, fundadora del Colectivo.

Los 253 cuerpos contabilizados hasta la fecha en el cementerio de Colinas de Santa Fe son parte de un primer corte realizado por las autoridades.

Los familiares de desaparecidos acusaron a las autoridades estatales de no trabajar a cabalidad para hallar e identificar los restos

Al menos 10 familiares acuden todos los días para monitorear el trabajo de la división Científica de la Policía Federal, acusó el Colectivo.

No obstante, las autoridades estatales han sido señaladas por los familiares de no responder con el trabajo que les toca.

“La función de la Fiscalía del estado ha sido dar fe de los hallazgos. No hacen nada más, no cavan, no buscan, no ayudan, no nada”, dijo de los Ángeles.

La abogada que asesora a las familias, Volga de Pina Raves, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), apuntó que el caso compete tanto a la Fiscalía como a la Policía Científica.

Sobre el cementerio clandestino, el actual titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz Jorge Winckler ha dicho en una entrevista concedida a Televisa que las anteriores autoridades fueron complacientes durante años con cárteles de la droga que desaparecían personas.

La zona ha visto en el último lustro la cúspide y declive del grupo criminal Los Zetas, y hoy, los datos de la Procuraduría General de la República se limitan a señalar la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado.

Sin embargo, fue justamente Wickler quien hizo presencia en la zona hasta que el cementerio clandestino ganó relevancia mediática, dijo de Pina: “No les quedó de otra”.

Si bien los 253 ya fueron extraídos el proceso de identificación de ADN arrastra los embates de la administración anterior, de acuerdo con la versión de las autoridades de la Fiscalía estatal.

Pese a haber supuestamente recogido 2 mil 500 muestras de familiares de desaparecidos durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, sólo se tienen alrededor de 250 pruebas, acusó el Colectivo.

Mientras el Fiscal del Estado ha reconocido que el saqueo que marcó la administración duartista abarcó las pruebas periciales.

“Se las tomaron a muchísima gente, pero sólo se tiene el 10 por ciento de los casos. Entonces, lo que se está haciendo ahora es una nueva campaña de toma de muestras”, dijo la abogada.

Hacia finales de este mes se tiene programada una respuesta por parte de la autoridades sobre el manejo de los cuerpos hallados en 125 fosas, algunos llevaban años enterrados. Y no fue hasta agosto del año pasado que el Colectivo Solecito los halló.

“Ha sido largo el trayecto para llegar a toda esta cifra. Los fuimos encontrando poco a poco. Pero desde agosto se hacen estos trabajos. Es una zona [de 10 héctareas] que está sola, pero alrededor hay mucha gente”, dijo de los Ángeles.

Las noticias de fosas no han cesado. Hoy, Winckler confirmó que en el municipio de Alvarado fue encontrada otra fosa clandestina con monto no determinado de cadáveres. Asimismo, en Sayula de Alemán fue encontrada una fosa más.

De esta suerte que las autoridades estatales esperan la orden de un juez para iniciar los trabajos de exhumación.

Hasta ahora la labor de las familias ha salido de sus propios bolsillos; de los Ángeles expuso que se han acostumbrado a trabajar así.

Sin embargo, la escasez de las arcas del Estado, diezmadas por la administración de Duarte han dificultado también la seguridad de que se invierta el capital suficiente en los trabajos de búsqueda e identificación de desaparecidos.

“No hay dinero, no lo va haber. Estamos muy conscientes de la crisis financiera. Tiene que hacerse un esfuerzo institucional estatal para destinar recursos a este proceso”, dijo de Pina.

En Veracruz hay 722 personas desaparecidas en el fuero federal y común, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Una cifra oficial fácilmente rebasada por el número real de víctimas, han recordado colectivos.

La abogada recordó que la identificación de las personas será complicada: “ Veracruz es un estado de paso de migrantes. Y los grupos delictivos no se limitan a operar en un estado, puede haber gente de Tamaulipas ahí, o de cualquier otro lugar”.

Por Juan Luis García Hernández