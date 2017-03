Banqueros sugieren a inmigrantes abrir cuentas en México ante posible deportación

Organizan campaña en los 50 consulados mexicanos en los Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- Derivado de las nuevas políticas antimigrantes en Estados Unidos, el Gobierno federal impulsa que los inmigrantes mexicanos se integren al sistema bancario de México para enviar sus ahorros con miras a una eventual deportación y el inicio de una vida laboral en su país.

Representantes bancarios acudirán a los 50 Consulados de México en Estados Unidos para realizar la Semana de la Educación Financiera del 20 al 24 de marzo, dedicada a migrantes o dreamers.

Los connacionales podrán abrir una cuenta a través de una tarjeta de débito internacional en México, la cual podrán utilizar en cualquier parte de Estados Unidos.

La cuenta podrá ser abierta vía telefónica o en internet y las operaciones podrán ser ligadas a un teléfono celular para que desde ahí se realicen operaciones o transferencias.

Entre las ventajas que incluye el programa está que los connacionales que abran una cuenta para el depósito de sus ahorros generados en Estados Unidos, podrán acceder a un crédito del mismo banco en México para comprar casa, terreno o impulsar un negocio.

De acuerdo con cifras estimadas, unos 11 millones de personas nacidas en México viven en Estados Unidos, y de ellas, seis millones se encuentran en una situación vulnerable, es decir, sin documentos.

Información recopilada por los Consulados refiere que este segmento de mexicanos ahorra su dinero en su domicilio por miedo a acercarse a una institución bancaria.

También envían remesas con altos pagos de comisión.

“Hemos visto que el Gobierno de Estados Unidos ha emitido órdenes ejecutivas, hemos visto que se les ha presionado, que de alguna manera se les ha marcado, lo que genera una discriminación y un problema de vida; temor para ellos”, alertó Francisco Joaquín Moreno, director general de Mi Banco, uno de los bancos autorizados para participar en el programa federal.

“En las instituciones mexicanas financieras estamos preocupados porque generen un retorno sustentable a nuestro País. Hemos detectado que ellos tienen un problema para el envío de sus recursos, por la situación en la que se encuentran, por falta de documentos o por temor de acercarse a instituciones bancarias”, añadió en entrevista.

Refirió que incluso algunos envían el efectivo con personas que viajan de Estados Unidos a México, pero los recursos no llegan o llegan incompletos, y cuando llegan los recursos no son aprovechados de la mejor manera.

El programa es impulsado por la Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda, la Condusef, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y diversas instituciones bancarias invitadas para informar a los paisanos sobre sus servicios.

“Se trata de incluirlos dentro del sistema bancario mexicano; ahorrar bajo el colchón o en un frasco no es lo más conveniente, la mejor opción es abrir una cuenta para que ellos puedan, si es que quieren regresar a México, comprar, tener un lugar donde vivir, medios para comparar un transporte o empezar un negocio.

“Con este tipo de cuentas se pueden hacer envíos hasta por 800 dólares al mes y los paisanos en Estados Unidos pueden disponer de recursos a través de su tarjeta de débito internacional”.

Los interesados deberán proporcionar una dirección en México, para lo cual pueden apoyarse de un familiar radicado en territorio nacional y autorizarlo para hacer operaciones, agregó Moreno.

Si los connacionales poseen una cuenta en un banco americano, podrán transferir su dinero a un banco mexicano mediante el sistema “Swif” (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications), opción “directo a México”, o a través de la Reserva Federal.