BuenosDíasLA: Llegó la primavera… y con un poco de lluvia

No iban por él, pero lo detuvo ICE; ahora enfrenta la deportación Una familia mexicana de Pasadena vive una pesadilla migratoria Desde que el inmigrante mexicano Carlos Ortiz Becerra fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 9 de febrero en su casa en Pasadena, su hija Stephanie no ha dejado de preguntarse, por qué abrió la puerta. Los agentes llegaron a su casa en busca de un inmigrante con múltiples condenas, a quien no encontraron, pero hallaron a Ortiz y decidieron llevárselo. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión #aureliaventura #laop #laopinion #losangeles #carlosortizbecerra #immigration #deportation #ICE #detenciones #family #indocumentados #kids #niñas #fatherdaughter #pasadena #stephanieortiz

