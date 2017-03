¿El amor o el dinero?

Es la pregunta del millón para muchas relaciones

Hace unos días leía una encuesta realizada por un banco nacional que decía lo siguiente: el 55 por ciento de las personas busca a una pareja que sea responsable con las finanzas. ¿Qué dices tú?

Uno de los grandes desafíos que tiene cualquier tipo de relación es decirse la verdad, y bueno, tratar de revelar asuntos muy personales, como lo es el dinero, con tu pareja. Mientras se trate de una amistad o de una relación amorosa pasajera, quizás no importe mucho, sin embargo, cuando ya estamos hablando de las “ligas mayores” es decir, de comprometerte y, por ejemplo, dar el paso de vivir o hasta casarte, pues la mayoría de expertos recomendarían decir la verdad en cuanto a tus finanzas.

¿Pero, qué pasa si esa persona a quien tú amas profundamente está muy endeudada? ¿Seguirías con tu relación y tomarías el próximo paso para formalizar las cosas, o empezarías a dudar? He ahí el asunto.

Otro sondeo realizado por la página CreditCards.com indica que una de cada cinco personas encuestadas admitió haber hecho gastos de o mayores a 500 dólares sin decírselo a su pareja, si, a escondidas. ¿Está bien o mal? Solo tú puedes y debes decidirlo. Ahí amigos, viene la pregunta del millón: ¿me amas tanto como para amar, aceptar y lidiar con mis deudas? No es una respuesta fácil de dar.

Hoy que estoy citando encuestas sigo con la misma que les mencionaba anteriormente y con la parte que más me dejó pensando ya que después de entrevistar no a una sino a más de mil personas, llegaron a la conclusión que cuando tu pareja te confiesa que tiene muchas deudas, y no es por una razón como gastos médicos o de familia, la gran parte de la gente se siente decepcionada.

Dicen que el amor no debería tener límites y que mucho menos deberíamos de juzgar a los demás por las buenas o malas decisiones que hayan tomado en su pasado, pero ¿estarías dispuesta (o) a también responsabilizarte por esas deudas? En lo personal creo que depende. Si, depende como les decía de las circunstancias por las que tu ser amado tuvo que recurrir a endeudarse.

Sin ser experta en el amor ni mucho menos en las finanzas, creo que es importante analizar estos comportamientos antes de tomar el paso y comprometerte. ¿Es tu pareja responsable? o ¿qué tal si es tan buena persona que se endeudó por fuerza mayor, tal vez para cubrir los gastos médicos de un familiar?

En ese caso, creo que dice todo lo contrario y no importa que tan grande o pequeña sea su deuda.

Espero sus comentarios en redes sociales,

Carolina Sarassa

@CarolinaSarassa