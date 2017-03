Fotos: Las minicasitas diseñadas por estudiantes para los ‘homeless’ de L.A.

Estudiantes de USC diseñaron estas casitas para aliviar la crisis de desamparados en Los Ángeles

En Los Ángeles, cada vez son más las instituciones, las organizaciones y grupos comunitarios quienes surgen con ideas nuevas para asistir en la disminución de personas sin hogar en el condado. Después de todo, la crisis social solo ha ido en creciente durante los últimos años —en 2016 se registraron 26,390 en la ciudad de Los Ángeles; 46,874 en el condado.

Los estudiantes de arquitectura de la Universidad del Sur de California (USC) es un grupo que busca hacer la diferencia. El departamento ha diseñado una solución creativa para albergar temporalmente a mujeres sin hogar: pequeñas y móviles viviendas construidas de abedul, acero y aluminio que se pueden apilar y reorganizar en aparcamientos o terrenos vacíos.

Son como los contenedores de carga, que también se han utilizado para viviendas sin hogar, pero se espera que estas minicabañas sean más baratas y más ligeras, más fáciles de replicar y más fáciles de montar y remover.

“Nuestra verdadera meta es conseguir que la gente se aloje lo antes posible para sacar a la gente de la calle lo antes posible”, dijo a Curbed L.A. Sofia Borges, directora de Madworkshop, que se asoció con USC para encargar a los estudiantes de arquitectura diseñar hogares para el creciente número de personas sin hogar en Los Angeles.

Los estudiantes bosquejaron los planes para las residencias, que miden aproximadamente 90 pies cuadrados —espacio suficiente para una cama, un escritorio pequeño, y un poco de almacenamiento. Luego, construyeron rápidamente un prototipo. La unidad, que tiene tres ventanas, suelos de madera, paredes blancas, es brillante, llena de luz, y minimalista. Y no sólo es bonita, sino que está diseñada para ser totalmente compatible con el código de la ciudad.

Eso es importante, porque el objetivo es construir un pequeño pueblo de estas minicabañas y encontrar una manufactura para producir muchas de ellas para otros sitios de la ciudad sin necesidad de permisos especiales.

Para iniciar el proyecto, Madworkshop se unió a la organización sin fines de lucro Hope of the Valley Rescue Mission, que actualmente no ofrece ninguna vivienda de transición para mujeres mayores de 55 años, para construir el primer vecindario repleto de estas pequeñas viviendas.

Actualmente, la organización recauda fondos para terminar los planes de trabajo de arquitectura e ingeniería. Se estima que una unidad costará alrededor de $25,000 para fabricar. Ken Craft, director de Valley Rescue Mission, dijo a Curbed L.A. que prevé un complejo de 30 unidades residenciales, otros departamentos de baños compartidos y u espacio para reunión comunitaria.

Kraft dijo que acaba de solicitar $1.8 millones de dólares por medio de la Medida HHH, que fue aprobada por los votantes este mes en el condado de Los Ángeles.

“Si tenemos un camino para llevarlos a una vivienda permanente, genial. De no ser así, es inhumano dejar a la gente en la calle durante tres o cinco años mientras tratamos de superar este problema”, comentó Kraft.