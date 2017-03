Paul Pierce y los Clippers ayudan a mejorar la visión de miles de estudiantes en Long Beach

La Fundación del equipo de la NBA y la organización 'Vision To Learn' iniciaron la entrega de hasta 80,000 lentes

Ser miembro de un equipo de deportes profesionales no solo es un privilegio por las oportunidades personales que eso ofrece dentro de la cancha. También por las posibilidades con la comunidad afuera de ella.

Paul Pierce, una leyenda viviente de la NBA, salió a la calle esta semana como parte de una caravana de los Clippers de Los Ángeles para ayudar a niños y jóvenes de comunidades de bajos recursos a cuidar de su visión.

La Fundación LA Clippers en alianza con “Vision To Learn”, un proveedor no lucrativo de lentes y exámenes de la vista gratuitos a estudiantes de bajos ingresos, celebraron un evento con el que empezaron a distribuir lentes y servicios a los 80,000 estudiantes del Distrito Escolar de Long Beach que tienen necesidades de la vista, de acuerdo con un comunicado.

“Lo importante de ‘Vision To Learn’ es que nos permite ir de regreso con la comunidad y ayudar”, dijo Pierce, un futuro miembro del Salón de la Fama del Básquetbol. “Hay muchos chicos en estas comunidades que no tienen sus lentes o no les alcanza para tener lentes, entonces a través de este programa los chicos pueden superarse en el salón de clases y fuera del salón, y creo que es importante que nuestros chicos sean lo mejores que puedan y esto se los permite”.

El evento del martes fue en la Escuela Washington Middle School en Long Beach. Para tal efecto, un vehículo de los Clippers que sirve como clínica móvil de la vista realizó el recorrido, entre muchos otros, para prestar los servicios.

El programa fue lanzado en 2016 en escuelas preparatorias de Inglewood con 12,000 estudiantes beneficiados. Inglewood es la ciudad de donde Pierce es originario. El veterano de 15 campañas es autor de 26,364 puntos en su carrera, el tercer mayor anotador en activo de la NBA.

“Yo tengo una plataforma en la que la gente me reconoce, tengo una voz en la comunidad y poder regresar y ayudar de otras formas me hace sentirlo en mi corazón”, dijo Pierce. “Creo que eso es lo más importante: darles confianza a los chicos, que puedan estar en el salón de clases y que puedan leer con confianza, y que luego puedan salir al patio y jugar con confianza. Eso los hace mejores en todos los sentidos”.

Pierce luego les dijo a los estudiantes con los que se reunió, incluyendo muchos latinos, algo interesante y persuasivo.

“Les dije que usar lentes es lo nuevo de hoy, es lo ‘cool’ de hoy”.