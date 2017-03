¿Por qué los latinos sufren más el desempleo?

Formación y el lugar donde se establecen son algunos de los factores

El primer viernes de cada mes se hace público el informe sobre evolución de empleo en el país y hay algo que es una constante, viernes tras viernes. La tasa de desempleo es siempre mucho más elevada para los latinos que para los blancos y los asiáticos. Solo los negros superan, y de lejos, a los latinos en este preocupante porcentaje.

Sin ir más lejos, el último informe del departamento de Trabajo, correspondiente a febrero, apunta a que entre los blancos el desempleo es del 4.1% y afecta al 3.4% de los asiáticos. Solo entre la comunidad negra se ven porcentajes peores ya que el 8.1% de ellos carece de empleo. El mismo problema que tiene el 5.6% de los latinos.

Los economistas de la reserva Federal de St. Louis explican que no hay uno solo factor que explique estas tendencias pero hay dos situaciones que muestran una fuerte correlación con el porcentaje de desempleo.

La primera tiene que ver con el nivel educativo de los trabajadores. Cuanta más formación académica, menos tasa de desempleo. Los negros y los hispanos son los que menos se graduan en el high school y en la universidad, a pesar de que en el caso de los latinos se haya avanzado mucho a la hora de mejorar las cifras. Mientras, los asiáticos son los más educados de esos cuatro grupos. Si se restringe la comparación del desempleo a personas con un título universitario, las diferencias entre hispanos y el resto es mucho menor.

A la vista de este dato, los economistas sugieren políticas que ayuden a mejorar el acceso a la educación superior para minorías. Es algo que “podría ayudar a reducir algunas de las disparidades en el mercado laboral”.

La segunda explicación tiene que ver con la geografía. Incluso en hogares con similares niveles de ingresos las familias negras suelen vivir en áreas más deprimidas económicamente que los blancos lo que se traslada a una menor oportunidad de empleo. Además, y según los datos que manejan los economistas de este banco de la Reserva Federal, los inmigrantes asiáticos suelen escoger el lunar donde viven dependiendo de la oportunidad económica que presentan mientras que los latinos suelen quedarse cerca de su lugar de origen.

Ninguna de estas dos explicaciones son completas, de hecho, no todos los latinos viven cerca de la frontera sur, y los economistas admiten y advierten que no hay una sola respuesta que permita entender estas discrepancias. Cuanto más se ahonde, no obstante, mejor se podrán articular políticas para acabar con esta brecha.