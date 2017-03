Preocupa a activistas presencia de ICE alrededor de “lugares delicados” para la comunidad

Hasta ahora se trata de incidentes aislados, pero diversas voces se han elevado en contra de la presencia de agentes migratorios alrededor de escuelas, iglesias y otros lugares en las que supuestamente está prohibida su actividad.

Aun a pesar de las amenazas de aumentar las deportaciones, el gobierno de Donald Trump continúa manteniendo un reglamento interno que data de 2011, que ordena a los agentes migratorios no hacer operativos ni arrestos en “lugares delicados” o alrededor de estos, incluyendo iglesias, escuelas, hospitales, funerales, bodas y protestas.

En términos generales, hasta ahora las autoridades de inmigración bajo el gobierno de Trump parecen haber respetado ese reglamento, con algunas excepciones que comienzan a preocupar a los activistas.

De hecho, los incidentes aparentemente violatorios de esa política interna se han ido acumulando hasta el punto de forzar la intervención de autoridades eclesiásticas, legales y políticas, que durante las últimas semanas han exigido al Secretario de Seguridad Nacional John Kelly mantener el respeto a esos lugares “delicados” para evitar un miedo mayor del que ya existe en la comunidad.

Activistas legales se encuentran documentando los incidentes que ocurran y esperan que de seguir pasando, habrá más y más expresiones públicas de autoridades y entidades comunitarias en contra de esa práctica. “Estamos considerando como luchar contra eso”, dijo Shiu Ming Cheer, del National Immigration Law Center.

No es tan facil luchar contra lo que es realmente una política interna, no una ley de la nación. En resumen, si las agencias migratorias deciden rescindir esta política pueden hacerlo, aunque hasta ahora la actitud de Kelly ha sido la de asegurar que la misma no ha cambiado. Apenas este viernes pasado, Kelly aseguró a un congresista del condado de Orange que agentes de CBP o Patrulla Fronteriza “no merodean” por iglesias, aunque fueron vistos haciendo exáctamente eso no hace mucho.

El siguiente gráfico resume lo que es la política oficial del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE.

El pasado viernes reportamos, por ejemplo, sobre una airada carta que envió a Kelly el Obispo del condado de Orange en California Kevin Vann pidiendo que la agencia mantuviera a sus efectivos fuera de la propiedad de la diócesis.

La fuerte misiva del Obispo Vann, incluyó fotos tomadas a principios de marzo en el estacionamiento de la Catedral de Cristo en Garden Grove, de una camioneta de la Patrula Fronteriza dando vuelvas por allí sin objetivo aparente. Vann también dijo tener reportes de una camioneta similar “cerca de una clínica que ayuda a los pobres”.

El obispo dijo que este tipo de actividades pueden considerarse “intimidación”.

La pasada semana se reportó que el magistrado principal de los tribunales de California también escribió a Kelly una carta similar, luego de varios reportes de presencia de agentes de ICE en tribunales regulares o en sus alrededores.

Los tribunales no son parte expresa del reglamento de “lugares delicados”, pero las autoridades judiciales de California -y del sur de Texas, donde ICE arrestó a un denunciante de violencia doméstica hace algunas semanas-consideran que esto va en contra del funcionamiento de la ley y promoverá que los inmigrantes no se presenten a sus citas con jueces.

La magistrada en jefe de la Corte Suprema de California directamente acusó a agentes de ICE de “acechar” los tribunales y exigió que se evitara esa táctica en el futuro.

Pero fue el caso más grave hasta ahora registrado fue el de Rómulo Avélica González, arrestado el mes pasado en Los Ángeles cuando apenas acababa de dejar a una de sus hijas en una escuela y otra de ellas estaba en el vehículo esperando para ir a su plantel escolar. Allí, frente a su hija de 13 años, ICE arrestó a Avélica González, quien ha vivido en este país durante 25 años, por una vieja orden de deportación causada por un incidente de manejar tomado hace una década.

A raíz del incidente, el Superintendente de Instrucción Pública Tom Torlakson escribió también una carta a Kelly pidiendo una explicación.

“Le he dicho consistentemente a estudiantes y familias que deben sentirse seguros y protegidos en las escuelas. Esto va especialmente para con las familias refugiadas, musulmanas o indocumentadas”, dijo Torlakson. “Las recientes actividades de sus agentes en zonas escolares nos causan preocupación”.

Activistas legales y comunitarios temen que a pesar del reglamento vigente, los agentes de inmigración están recibiendo mensajes contradictorios de sus superiores.

Por ejemplo, es cierto que ese memorándum prohibiendo arrestos en “lugares delicados” existe hace muchos años, pero también lo es que desde que Donald Trump entró a la presidencia, el mensaje que ha venido de “arriba” es “hay que arrestar más, deportar más y ser más duros”.

“La realidad es que ICE es una agencia que siempre ha sido poco responsable ante la opinión pública”, dijo Shiu Ming Cheer, abogada principal y coordinadora de trabajo de campo para NILC (Centro Nacional de Leyes Migratorias).

Cheer recomendó que los padres de familia tomen precauciones.

“Por ejemplo, que vayan en grupos a dejar y recoger a sus hijos, y no solos, quizá en una van o vehículo de grupo, si es posible y hay autobús escolar, es mejor que los niños vayan a su casa en ese vehículo”, dijo Cheer.

NILC ha estado trabajando con el distrito escolar de Los Ángeles, uno de los más diversos del país, en entrenar al personal de las escuelas para reportar el asunto a sus superiores si observan presencia de las autoridades migratorias en los alrededores de los planteles. También han recomendado a las escuelas tener un plan para informar a todo su personal en caso de este tipo de incidentes.