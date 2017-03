Conoce a la maestra latina del sur de Los Ángeles reconocida en todo EEUU

“La manera más exitosa de salir de la pobreza es la educación”, asegura Martha Infante, maestra del LAUSD

La reacción de Martha Infante al entrar al auditorio de la escuela Los Ángeles Academy en el sur de Los Ángeles el viernes por la mañana fue épica al ver a maestros y alumnos esperándola para darle una grata noticia. Infante, maestra del séptimo grado, fue reconocida como la ganadora del premio “Life Changer of the Year” (Cambiadora de vidas del año) y una de cinco finalistas para un premio a nivel nacional de $10,000 por parte de National Life Group, una compañía filántropa que vende seguros y anualidades.

Infante compitió con más de 720 maestros, administradores y empleados de distritos escolares que fueron nominados nacionalmente.

“Si sabía de la nominación pero no me imaginé que ganaría, fue totalmente una sorpresa”, dijo la méxico-americana de 46 años de edad.

Infante es reconocida en su escuela por buscar el bienestar de los estudiantes y su comunidad. Ella es la orgullosa creadora de un programa de niños dotados desde 1995. Primero en la escuela intermedia Bethune y después en la academia angelina.

“Mucha gente cree que los niños del sur de Los Ángeles no tienen inteligencia o talento y al contrario estos niños son muy listos. Tienen que saber como sobrevivir en un ambiente difícil y tienen talentos académicos y a mi me gusta desarrollar esos talentos”, dijo Infante quien aseguró que desde el inicio del programa han servido alrededor de 2,500 niños dotados de los cuales “la gran mayoría” llega a la universidad.

Con el programa de superdotados, Infante ha ayudado a generaciones de estudiantes a obtener numerosas experiencias educativas, desde asistir a escuelas privadas hasta viajar por Estados Unidos, China y Japón en los intercambios educativos.

“Para mi esa es la manera que cumplo mi meta de mejorar la comunidad”, dijo Infante, quien busca a estudiantes sobresalientes en las primarias del sur de Los Ángeles y les ofrece un lugar en el programa de LA Academy.

“Y llegan aquí y tienen clases con maestros que tienen altas certificaciones como doctores o titulados como maestros certificados nacionalmente”, añadió.

Infante dijo que ella ayuda a los niños porque se visualiza —cuando era niña- en cada uno de ellos.

“Yo crecí en Boyle Heights y cuando entré a la escuela yo no hablaba inglés. Pero si tuve maestros que me ayudaron…En la universidad cuando trabajé como asistente de maestro es cuando me di cuenta que esto es lo que quería hacer”, contó la maestra quien asistió a la secundaria Theodore Roosevelt en Boyle Heights y se graduó de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

En la página de nominación Infante recibió docenas de mensajes de padres de familia y estudiantes apoyándola.

“Ella me ayudó a mí y a mi familia a aplicar y obtener con éxito una beca completa en una secundaria privada…Si no fuera por la ayuda y dedicación de la Sra. Infante en mi educación, mi experiencia educativa no habría sido tan increíble”, escribió Azucena Domínguez quien actualmente estudia en una universidad de la costa este.

“Cuando cursaba el octavo año de grado estaba muy feliz porque finalmente pude viajar a Washington, D.C….[Infante] me ayudó en la financiación con el viaje porque yo no lo podía pagar”, escribió Valerie Cuevas, ex estudiante de Infante quien enfatizó que la considera como familia.

Otros estudiantes de Infante dijeron que ella no solamente los ayuda a ser mejores lideres pero ofrece una clase de historia interesante y divertida.

Infante dijo que ella utiliza poco los libros para la clase porque eso aburre a los estudiantes.

“Nosotros pretendemos estar en la historia. Doy la clase como un cuento y a los estudiantes les gusta mucho”, dijo Infante. “Hacemos show de títeres para la historia de Japón Medieval, armas de guerra de Europa Medieval. Los niños a esa edad deciden si les gusta la escuela o no. Entonces yo los animo”, añadió.

El impacto de Infante se extiende más allá de su escuela y hacia la comunidad del sur de Los Ángeles. Una vez un estudiante enfrentaba la separación de sus padres. Su madre, él y sus dos hermanos se quedaron en la calle y tuvieron que ir a vivir a un refugio. La asistencia y el rendimiento del estudiante bajaron.

En cuanto Infante descubrió la causa llamó tantos contactos como pudo para encontrar una manera de ayudar a la familia. Ella logró obtener una beca completa para que el estudiante pudiera asistir a un programa residencial de verano de Cal Arts, aliviando a la madre del estrés de cuidar a tres niños sin hogar. El estudiante es ahora un artista que trabaja, y la familia entera se pudo recuperar poco después.

“Y todavía somos amigos con él y su mamá en Facebook”, dijo Infante.

El mensaje de la maestra para los jóvenes estudiantes es claro:

“La manera más exitosa de salir de la pobreza es la educación”, aseveró.

Infante dijo que a finales de abril viajará a Naples, Florida para participar en la ceremonia de reconocimiento nacional y para saber si gana el premio mayor de los $10,000.

“Si me los gano, ya se que la mayoría del dinero lo utilizaré para las becas de los estudiantes”, aseveró emocionada.