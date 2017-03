Fernando del Solar llega a un acuerdo con Ingrid Coronado

Tras varios meses, el argentino pudo llegar a un arreglo con su expareja respecto al tema de sus hijos

A pesar de seguir en un pleito legal por dos propiedades que se encuentran a nombre de Fernando del Solar e Ingrid Coronado, el conductor se encuentra feliz, ya que por fin, después de varios meses, pudo llegar a un acuerdo con su ex respecto al tema de sus hijos, Luciano de 8 años y Paolo de cinco, pues ya puede verlos más días a la semana.

“Estamos increíble, ellos han recuperado a su papá y eso me tiene muy feliz, los veo dos veces por semana y luego un fin sí y uno no, y como cualquier papá, feliz de estar con ellos, de jugar, aventarlos; podemos ir al cine, jugar futbol, nadar en la alberca, andar en bici, hacemos todo eso”, reveló el argentino, quien cuenta la manera en cómo se percataron de su profesión.

“Hace unos meses ellos me preguntaron: ‘Papá, vemos que te piden muchas fotos y autógrafos, pero ¿tú qué haces?’. Y sí, porque llevaba dos años sin trabajar y entonces les puse dvd’s de lo que había hecho, se sorprendieron de que yo trabajaba con su mamá y fue muy bonito poder compartir con ellos eso. Ahora que ya estoy trabajando, vienen a los llamados de la serie, vienen a ver las grabaciones de ‘Mula de tres’, pues están contentos.

El conductor se encuentra muy activo profesionalmente, ya que combina la actuación con conferencias motivacionales.

“Me siento totalmente renovado. Hablar de felicidad, de vida, de disfrutar cada instante, son como cosas que ahora sí están latentes a cada instante, a cada segundo; cada mañana que me levanto y cada noche que me voy a dormir, agradeciendo este tiempo, el tiempo que sea, uno, cinco, 10, 20 años, el tiempo que sea, abrazarlo y atesorarlo con todo”, finalizó Del Solar.

POR: Alma Larios Trejo