Michelle Galván la nueva presentadora de ‘Primer Impacto’: “No voy a ser la versión de otra persona, voy a ser la mejor de mí”

Michelle Galván ya es oficialmente la nueva presentadora de ‘Primer Impacto’. Joven, mexicana, recién casada, con una mezcla de nervios y felicidad, y con formación en noticias, ella asegura que lo que quiere es informar a la comunidad, sabiendo la responsabilidad extra que significa ocupar el espacio que quedó con la salida de Bárbara Bermudo.

En exclusiva halamos con la nueva compañera de Pamela Silva-Conde en las tardes de Univision, quien nos cuenta cómo se siente con este paso en su carrera, y cómo espera que reaccione el público que sigue extrañando a Bárbara Bermudo.

Pregunta: ¿Cómo te sientes siendo la nueva presentadora de ‘Primer Impacto’?

Michelle Galván: Me siento muy bendecida, muy contenta, este es un sueño alcanzado para mí, y sobre todo con una profunda responsabilidad con mi comunidad hispana… Del lado profesional me siento muy arropada por este gran equipo de ‘Primer Impacto’.

P: ¿Qué pensaste cuando te dieron la noticia?

MG: No me la creí, yo dije: “se equivocaron de número” (risas)… Soy parte de las circunstancias, y me siento sumamente contenta, es algo que lo siento por dentro y creo que lo proyecto. Estoy feliz porque altos ejecutivos y el equipo de ‘Primer Impacto’ confiaron en mi trabajo, y en mi carrera periodística.

P: Entras a un show ya establecido y reemplazando el lugar de Bárbara Bermudo, a quien el público ama y la sigue apoyando, ¿sientes una responsabilidad extra?

MG: Siento una responsabilidad extra, y mi única expectativa y objetivo es cumplir con nuestra comunidad hispana que en estos tiempos, de incertidumbre, demanda mucha más y mejor información… Bárbara es muy querida aquí en Univision, no tuve el gusto de conocerla personalmente, nunca fue más allá del trabajo, no puedo decir que conviví con ella porque no se dio esa oportunidad, pero sin duda alguna yo veía a Bárbara Bermudo al frente de ‘Primer Impacto’, como veía a Myrka Dellanos y a María Celeste Arrarás… Cada una con sus cualidades, con la versión que es cada quien.

Bárbara Bermudo para mí es una periodista con una gran trayectoria, muy segura de si misma. Myrka Dellanos es un ángel, tiene un carísima impresionante. María Celeste Arrarás, ¡qué seguridad de mujer!… Infunde seguridad en cada palabra. Grandes periodistas han creado ‘Primer Impacto’.

P: Para ti no solo es un cambio profesional, sino que además estás recién casada, y se tuvieron que mudar de Houston a Miami, ¿cómo lo han llevado?

MG: Estoy buscando departamento acá, rentando mi casa en Houston, ni siquiera pude pagar una cosa de la cocina, así que pobre mi marido se va a encargar de todo. Yo creo que los matrimonios millenios hacemos un gran equipo, somos así, nos apoyamos y así debe de ser. El hombre debe apoyar los sueños de la mujer. Hoy represento a la mujer que sueña en grande, que se atreve a ir por ellos y lo consigue. Yo soy mexicana, soy inmigrante pero hoy soy la voz de todos los que sueñan.

P: ¿Qué le dices al público para que te de una oportunidad de conocerte?

MG: Que yo soy mexicana e inmigrante como muchos de ustedes, que me permitan entrar a sus hogares. Que muchas gracias por la confianza. A quienes no me conocían y hoy prendieron el televisor y me permitieron entrar hasta sus casas, ¡muchas gracias!… No voy a ser la versión de otra persona, voy a ser la mejor versión de mí

.