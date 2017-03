NFL no presentará cargos en contra de quien robó jersey de Tom Brady

Hasta el momento, no hay instrucciones para girar orden de aprehensión en contra de Mauricio Ortega

Luego de que este lunes, las autoridades de Estados Unidos confirmaron que el jersey de Tom Brady, el cual fue robado del vestidor al término del Super Bowl, había aparecido en suelo mexicano y al parecer, la persona que cometió el delito fue el exdirector del diario “La Prensa”, Mauricio Ortega.

Muchos se han preguntado por qué este hombre no fue detenido por la Policía Federal o por la Procuraduría General de Justicia para que rinda cuentas de sus actos. La razón por lo que esto no sucedió fue porque no se presentaron cargos en contra de esta persona.

Luego de que se analizaran los videos de las cámaras de seguridad que hay en el NRG Stadium en donde se ve Ortega ingresando al vestidor de los Patriots, fue el FBI quien solicitó el allanamiento de morada de esta persona, en donde fueron encontrados el jersey y otros objetos de memorabilia deportiva.