Agenda de entretenimiento: Lo que no te puedes perder esta semana en LA

Martes 28

Cheech Marin con Marisoul

El actor y comediante presentará su libro de memorias “Cheech is Not My Real Name… But Don’t Call Me Chong!” en el Aratani Theatre of the Japanese American Cultural and Community Center (244 S. San Pedro St., Los Angeles). La cantante Marisoul, líder de la banda la Santa Cecilia estará a cargo de dirigir la sesión. El artista firmará libros al final de la presentación. 7:30 p.m. Entrada $25 a $45. Informes (213) 680-3700 y www.lfla.org.