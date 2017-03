BuenosDíasLA: El peor sitio para conducir en Los Ángeles

La Migra se equivocó y 30 años después, él logró conseguir su ‘green card’ El mexicano Juan Carlos Alvarado se legalizó gracias a una medida migratoria pocas veces utilizada Cuando Juan Carlos Alvarado recibió un sobre del correo que sospechaba podía ser de migración, se lo pasó nervioso a su esposa. “¡Ábrelo tú!”, le pidió. En segundos, su mujer lo volteó a ver y le dijo lo que por 26 años anheló escuchar, “¡felicidades, ya eres residente permanente!” “Recibí la tarjeta el viernes 10 de marzo. El domingo 12 de marzo nos fuimos a Tijuana. No iba desde 1991. ¡Qué mejor manera de celebrar que con unos tacos de carne asada!”, dice lleno de felicidad. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

