Compositor rechazó oferta de Shakira y ahora vive arrepentido

La cantante colombiana le ofreció un trato pero el compositor la declinó

El compositor Carlos Luis Guardia Salazar está arrepentido de no aceptar el negocio que Shakira le ofreció en 2003 para asociarse al 50% de regalías por el tema de su autoría titulado “Locos, los tres”, el que la colombiana grabaría solamente si le cedía la coautoría de la letra, cosa que no sucedió y que aún tiene en el anonimato al compositor.

“En el año 2000 un baterista que trabajó para Shakira me la presentó y durante reuniones y pláticas supo que soy compositor y me pidió escuchar algunos temas. Le gustaron varios pero ‘Locos, los tres’ fue el que la motivó a pedirme que nos reuniéramos para hablar seriamente de negocios. Fue un sábado, en el mes de septiembre de 2003 cuando nos reunimos, y de forma directa y amable me dijo que grabaría mi tema con la condición de compartir las regalías en partes iguales. Por inmadurez de mi parte, decliné la oferta y lo lamento tanto, porque en mi andar como compositor no he conseguido que algún intérprete de la talla de Shakira me grabe una canción”.

Getting ready to shoot with @blackmesrimes / Je m'apprête à tourner avec Black M / Preparándome para rodar con Black M Shak A post shared by Shakira (@shakira) on Feb 22, 2017 at 8:22am PST

Luis relata a Diario Basta que la madre de los hijos del futbolista Gerard Piqué fue amable, con intereses serios en los negocios.

“Ahora caigo en mi falta de experiencia cuando ella habló de negocios conmigo, puesto que debí de aceptar sus condiciones. Muchos cantantes actualmente firman contratos para compartir las ganancias que genera un tema grabado, y a la mejor antes era mal vista esa práctica; pero muchos lo hacen. La misma Shakira es el ejemplo: lo realizó con Maluma, con Carlos Vives y con otros autores que aprovechan la popularidad del intérprete para que sus carreras permanezcan o sus temas sean populares. Ya no he tenido la oportunidad de platicar con Shakira, en un concierto me saludó, pero por desgracia ya no tengo contacto con ella”, reveló el compositor.

‪On the set of the Deja vu video with @princeroyce / Durante el rodaje de Deja vu con Prince Royce. Shak‬ A post shared by Shakira (@shakira) on Mar 7, 2017 at 4:01am PST

Armando Gallegos