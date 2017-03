Edipo Gay… para romper los muros de tu cabeza

El Teatro hispano debe crecer más en nuestras ciudades con nuestros hispanos

Dios me trajo a Miami hace mucho tiempo por algo claro. Mi misión en estas aguas -ya que dicen que antes era un pantano-, era ‘agitarlas’, tal vez para que sea mas fácil no sumergirse en el miedo o la falta de riesgo que reinaba en este Pueblo.

Un pueblo dormido en las artes culinarias y danzantes, pero no las dramáticamente culturales. Una vez más me toca estirar los límites, con soberbia libertad y asumiendo el riesgo de ser crucificado como me ha pasado muchas veces, aunque tenía la verdad por delante, pero una verdad demasiada anticipada, cual profeta, no entendido.

Convencido que es lo mío, como lo hice en la tele y la radio , hoy es el teatro. La Obra, aunque es una tragicomedia, con mucho humor, grandes escenas, y una puesta impecable, contiene escenas jugadas de contenido, eróticas, entre hombres con hombres y hombres con mujeres. La gente tendrá la oportunidad de vivir esta experiencia, para percibir su nivel de tolerancia , juicios, prejuicios y enfrentarse a sus propias fantasías, morbos y sexualidad.

La Obra es un test de nuestra propia tolerancia y apertura mental. ¿Qué pasaría si nuestro hijo es gay? o ¿nuestro hermano o marido?… ¿Si nuestra hija es lesbiana o nuestra madre?… ¿Qué pasa si nuestros hijos no se casan y tienen hijos como nuestros abuelos nos marcaron?. ¿somos los latinos más homofóbicos?, ¿somos abiertos y aceptamos con amor ese familiar que siente diferente?

Nunca se había hecho algo así de diferente y fuerte en nuestro conservador teatro hispano en los Estados Unidos, rompiendo con los esquemas, celebrando la libertad que nos da el nuevo siglo, y frente a todavía la gran homofobia, discriminación y miedo que da entender, aceptar que hay personas del mismo sexo que están condenadas a mares entre si y a hacer uno sus cuerpos, aun siendo iguales.

Nos juzgarán o nos criticarán, otros lo verán como un oasis en el desierto. No importa, es nuestro deber… La obra ‘EDIPO GAY’, basada en la obra de teatro escrita por Sofocles, EDIPO REY, quiene estaba enamorado de su propia madre e incluso tenían relaciones sexuales ignorando el parentesco, tiene una misión, es una llave, un despertador, tal vez una puerta o un muro que se rompe en plena Calle 8 de la ciudad de Miami, tierras de inmigrantes hispanos.

Atrévete y se comprometido, no dejes de pasar y mirarla, después opinarás y debatirás si es o no correcto.., Edipo Gay choca los Planetas… De más esta decir que nada se hace solo en el basto bosque de la creación, los duendes trabajan en equipo con la misma y poderosa “magia”… y para eso hay un director, quien pensó en mí para esto, David Chacón Pérez, con esta obra tragicomedia del absurdo, de Carlos Omobono, y cuenta con excelentes actrices, como Silvia de Esteban (Elvira, la Madre de Edipo) , Mabel Leyva ( la Prostituta), Edipo es Damián Pastrana, y Edy ‘EL DEBUTANTE’ javier Lerma, que comenzó Teatro 8 de Miami y luego seguirá su gira nacional hasta Los Angeles.

El Teatro hispano debe crecer más en nuestras ciudades con nuestros hispanos y debemos apoyarlo, como un deber y como una disciplina hasta que se establezca como lo es en Ciudad de México, Bogotá o Buenos Aires… El teatro puede ser para nosotros un sitio de encuentro nuestro, de nuestros pensamientos y pasiones, y algo mucho más profundo y real que salir a beber y a bailar salsa y quebradita… El teatro nos une, nos defiende, hace justicia y nos comprende fundamentalmente.