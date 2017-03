La Víbora: ¿Cómo que a Jenni Rivera la interpretará una alta y flaca?

A nuestra serpiente especialista en chismes de famosos no se le escapa nadie

A ver, a ver: ¿cuando ustedes piensan en Jenni Rivera, qué se les viene a la cabeza? A mí una figura regordeta, de baja estatura, cara con cachetes rellenitos, implantes en las nachas. Es decir, nada, pero nada que ver con la estilizada, espigada y esbelta apariencia de Angélica Celaya.

¿Por qué les digo esto? Pues porque la familia de la Diva de la Banda eligió a esta actriz —ex de Rafael Amaya, ¿se acuerdan?— para interpretar a Jenni en la serie “Jenni Rivera, Mariposa de Barrio“, que producirá la cadena Telemundo y que abordará la vida de la desaparecida intérprete.

Yo conozco a Angélica en persona. Como buena norteña mexicana, es altota, flacota, de cinturita de avispa y súper guapa. Digo, no que Jenni no tuviera lo suyo, pero si las pusiéramos juntas veríamos que físicamente no tienen nada en común. Entonces, ¿cómo es que los Rivera se decantaron por una intérprete que, por lo que parece, será muy difícil que nos remita a la diva?

Creo que está bien que adoren a Jenni, y que como familia la quieran ver hermosa, pero por favor, al César lo que es del César. O mejor dicho, contrata a una gordita y chaparrita que sí se parezca a la cantante.

Dice Rosy Rivera, quien está detrás de este proyecto, que aunque es “obvio” que no se parece, luego de la transformación, Angélica los convenció. ¿O sea que le pusieron cachetes y nalgas postizas, le bajaron la estatura y le hicieron liposucción en la panza? Ah no, eso no. Angélica no tiene nada de panza. Porque Jenni no ocultaba que era adicta al bisturí, y hasta promovía a su cirujano en Tijuana.

Miren, para que vean que no soy tan venenosa, voy a esperar a ver la serie para dar mi veredicto final. Le vamos a dar el beneficio de la duda a Angélica, pero si no da el ancho, créanme que se acordarán de mí.

En otras cosas, ¿en verdad los hijos de Juan Gabriel piensan que porque son vástagos del Divo de Juárez tienen madera para cantar?

Les cuento esto porque Luis Alberto Aguilera, uno de los hijos de El Divo, ya presentó varias de sus canciones en su canal de Youtube, ¡y en inglés! Son temas pop y no son nada parecidos a los que solía grabar su padre. ¿Pero saben qué? Si en el mercado hispano está cañón, en el anglo mucho más.

El pobre iluso compite contra cientos de miles de aspirantes a ser alguien en la vida. Yo diría que mejor, si es que su padre le dejó algún dinerito, que se ponga a estudiar en una buena universidad. Ahí, si le echa ganas, tiene posibilidades de tener éxito. Mientras que en eso de la cantada triunfar sería como pegarle al gordo de la lotería. En otras palabras, si es pasión que se le borre.