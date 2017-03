Propuesta de ley permitiría registrar nombres con tildes y eñes

El Comité de Salud de la Asamblea de California aprobó la medida

Si al registrar tu nombre en California lo introduces como “José Zúñiga”, éste es automáticamente corregido. Por lo que oficialmente, el estado te cambia tu nombre a “Jose Zuniga”, cambiando no solo el modo en que lo escribes, sino también cómo lo pronuncias.

Para algunos este proceso es solo una cuestión adicional a la asimilación que por lo regular todo inmigrante debe acoger al llegar a EEUU. Para otros, como el asambleísta José Medina de Riverside, es una práctica que debe cesar en el Estado Dorado.

“Un nombre está estrechamente ligado a la identidad, la historia y el patrimonio de una persona”, dijo el asambleísta demócrata el martes ante el Comité de Salud de la Asamblea Estatal, cuerpo que analizó la propuesta de ley AB 82 que presentó Medina.

“[El nombre] debe ser representado con precisión en documentos importantes, y los padres deben tener el derecho de elegir un nombre sin interferencia del gobierno”.

La AB 82 permitiría que el nombre de una persona se grabara con precisión en sus registros vitales. La ley permitirá el uso de marcas diacríticas en los registros vitales, incluyendo certificados de nacimiento, certificados de defunción y licencias de matrimonio.

El martes, el comité aprobó la propuesta con apoyo bipartidista.

Se supone que esta práctica de remover tildes, eñes y otras marcas diacríticas de registros oficiales comenzó en 1986, bajo la Proposición 63 que estableció el idioma inglés como oficial en California.

Expertos alegan que el lenguaje en la ley no excluye específicamente las marcas diacríticas —marcas, puntos o signos adjuntos a una letra para darle un valor fonético particular-, pero fue interpretado de esa manera. Como resultado, los acentos, las diéresis y otras marcas no son reconocidas a menudo por el Registro Estatal de Estadísticas Vitales.

“No todos los estados omiten marcas diacríticas en sus registros”, agregó Medina.

“Como un estado que se enorgullece de su inclusividad y diversidad, espero que California proporcione este derecho fundamental a sus residentes”.

La AB 82 ahora pasa al Comité de Asignaciones de la Asamblea.