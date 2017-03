¡Resiste! Llaman a no trabajar, cerrar escuelas y negocios este Primero de Mayo

Se esperan por lo menos 100 mil personas en una marcha que partirá del parque MacArthur

Olga González, una pequeña comerciante del valle de San Fernando quien lleva 30 años como indocumentada en Estados Unidos, está lista para salir a marchar el primero de mayo en Los Ángeles.

“Me mueve la injusticia que está pasando. Claro que tengo miedo a una deportación pero estamos en la lucha. No nos vamos a dar por vencidos”, dijo González quien se prepara para participar en la movilización junto con dos de sus hijas y una de sus nietas.

Esta mujer se unió a manifestantes y líderes comunitarios el miércoles por la mañana en el parque MacArthur para aplaudir el esfuerzo que se plantea para el día 1 de mayo: el día que el mundo entero dedica a la defensa de los trabajadores, una coalición de más de 56 organizaciones pro derechos civiles, sindicatos e iglesias se unirá para la marcha a la que han llamado “Los Ángeles Resiste”.

“Por ese día, dejemos las sombras atrás y digamos a los legisladores en Washington que nosotros somos buenos para esta nación y vamos a seguir aquí”, dijo Jorge Mario , portavoz de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).

“El interés es que esta marcha sea más grande que otras movilizaciones del pasado y más diversa con inmigrantes, mujeres, miembros de la comunidad LGBT y trabajadores para mandar el mensaje de que opondremos resistencia a los ataques”, subrayó durante el evento.

La líder de CHIRLA, Angélica Salas hizo un llamado a no trabajar, no ir a las escuelas, no comprar nada y en lugar de eso, unirse a la marcha del 1 de mayo.

“Vamos a salir de MacArthur Park para llegar a la Alcaldía”, sostuvo.

Urgió a ser parte de la resistencia de Los Ángeles y la nación participando en este movimiento “A la comunidad les decimos, que pidan permiso en su trabajo. Cierre su negocio si es usted un empresario. Y a los jóvenes los invitamos a participar para que aprendan a luchar”.

Enfatizó que es importante que sostengan conversaciones en sus barrios y círculos, y que mantengan el tema activo de la defensa de los inmigrantes y trabajadores en las redes sociales.

Inmigrantes preparados

Mary, una trabajadora de una fábrica del Valle de San Fernando que prefirió no dar su apellido por protección, está con un pie en el estribo para marchar el 1 de mayo.

“No voy a comprar nada ese día ni vamos a llevar a los niños a las escuelas”, indicó esta madre quien lleva 18 años de vida sin papeles en el país. “No tengo miedo pero estamos en resistencia, luchando”, aseguró.

El líder sindicalista David Huerta hizo ver que el 1 de mayo es una oportunidad para independientemente de las creencias religiosas, salir a resistir una agenda que a su criterio es hostil para todos los trabajadores.

“Estamos tomando las calles para poner fin a los ataques contra nuestros valores. Los trabajadores están bajo ataque en este país. Y si tú no opones resistencia, te haces cómplice”, consideró.

No vayan a la escuela

Alex Caputo, presidente del Sindicato de Maestros Unidos de Los Ángeles (UTLA), convocó a cerrar el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) en solidaridad con la resistencia del Primero de Mayo.

“Los maestros estamos a favor de que los niños no vayan a clases. Por dos razones: su seguridad y para que participen en la marcha”, afirmó.

Líderes de diferentes congregaciones religiosas como el reverendo Walter Contreras, los rabíes Aryeh Cohen y Jonathan Klein y el padre Richard Estrada, hicieron un llamado a los inmigrantes sin papeles a no tener miedo a salir a marchar. “El derecho de manifestarse es sagrado, y ustedes están protegidos por la ley. No tengan temor. Estamos con ustedes”, coincidieron.

Para la marcha del primero de mayo, se espera una asistencia cercana a las movilizaciones masivas que atrajeron millones en 2006 en todo el país. En Los Ángeles, casi medio millón inundaron las calles.

La demanda de 2006 era acabar con la ley HR-4437 del congresista Sensenbrenner que pretendía criminalizar a los inmigrantes. Hoy en día, el temor y la ansiedad se ha apoderado de los inmigrantes ante la posibilidad de mayores operativos de arrestos y deportaciones bajo las políticas del presidente Donald Trump.

Marcha “Los Ángeles Resiste”

Cuándo: 1 de Mayo a las 11 a.m.

Dónde: Parque MacArthur hacia el Ayuntamiento de la ciudad