Angelinos toman las calles para defender Obamacare

Aseguran que sería un desastre reemplazarla por el programa propuesto por Trump

Cientos de personas se reunieron en el centro de Los Ángeles hoy para demostrar su oposición al nuevo plan de salud que propone el presidente Donald Trump.

Los manifestantes, algunos molestos y otros preocupados, dijeron que la nueva legislación —conocida como la Ley Americana del Cuidado de Salud— sería un desastre puesto que intenta revocar y reemplazar partes de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Costo (ACA), conocida como Obamacare.

Steven Martín, de 27 años, dijo que el año pasado fue diagnosticado con cáncer y es gracias a su seguro de salud que ha podido mantenerse estable.

“Mis medicinas cuestan 10,000 dólares al mes y no puedo trabajar por mi condición. No se que haría si me quitaran mi seguro [médico]”, dijo el joven preocupado.

Por su parte, Josefina Blancas, quien llegó a la marcha con su hijo Freddy Sánchez, de 26 años, dijo que gracias a Obamacare ha obtenido ayuda para su condición. Freddy nació con síndrome de Down.

“Ahora yo lo puedo llevar a más terapias del habla y el Obamacare nos ayuda mucho”, dijo la residente de Bellflower.

También se hizo presente un grupo de personas que vistió batas de pacientes con máscarillas, quienes cargaron pancartas con cifras reveladoras: “43 niños son diagnosticados con cáncer diariamente”, “24 millones de americanos perderán su seguro médico”, “415,000 americanos luchan contra el cáncer de pulmón” entre otros.

Citlalli Rodríguez, quien es administradora de casos con el Instituto de Salud JWC Wesley, dijo que apoya el Obamacare porque ella ha visto la necesidad con los pacientes que atiende.

“Trabajo para un equipo de salud mental… Antes, si no tenías cierta edad o un niño de determinada edad, no calificabas para Medi-Cal, entonces si eras de bajos ingresos te mandaban a las clínicas del condado y sabemos que esas clínicas están sobrepobladas”, dijo Rodríguez.

“Pero por medio de la expansión de Medi-Cal con Obamacare estas personas ya tienen acceso más rápido a lo que necesitan, ya sea medicamentos, estudio de laboratorio, servicios de salud mental, todo eso es más fácil”, aseveró.

De aprobarse la nueva legislación, prohibiría a los pacientes en Medicaid usar su seguro médico en Planned Parenthood y no permitiría que los individuos usen créditos fiscales para comprar planes de atención médica que incluyan el aborto.

“El plan de asistencia médica del Partido Republicano es más que un simple asalto a las mujeres, es el resultado de una crisis de salud nacional que expulsa a millones de personas de los planes de seguro médico”, dijo Shauna Thomas, cofundadora de UltraViolet —una comunidad en línea que expone el sexismo.

La falta de Obamacare “haría imposible que los estados continúen la expansión de Medicaid y se prepararían para recortes en el financiamiento de este programa para personas mayores, familias de bajos ingresos y niños”, aseveró.

Expertos ya habían advertido que la legislación de Trump podría resultar en una pérdida de seguro de salud para millones de personas y afectaría las protecciones para aquellos con condiciones preexistentes.

Se retrasa el voto

Mientras los protestantes tomaban las calles de Los Ángeles en Washington D.C. se retrasaba la votación por la falta de suficiente apoyo de republicanos.

La oficina de finanzas del congreso (CBO) encontró que la ultima versión de la legislación reduciría el déficit en 150.000 millones de dólares en 10 años, frente a los 337.000 millones de dólares de la legislación original. Sin embargo esta llevaría a los mismos niveles de pérdidas de cobertura y aumentos de primas.

Las primas todavía aumentarían inicialmente entre un 15 y un 20 por ciento antes de llegar a ser un 10 por ciento más bajas y alrededor de 24 millones de personas más estarían sin seguro médico en 2026, según la CBO.

El representante de la mayoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, le dijo a CNN que el debate de la Cámara sobre el proyecto de ley comenzará el viernes por la mañana. Pero una portavoz de la Casa Blanca aseveró que el debate comenzará el jueves por la noche y que los republicanos esperan tener los votos para aprobarlo el viernes.