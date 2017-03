Becky G atribuye buena salud de romance con Sebastian Lletget a raíces latinas

La estrella de "Power Rangers" mantiene un romance con el futbolista del LA Galaxy

La cantante y actriz Becky G está convencida de que, al margen de la atracción mutua y la admiración que se profesan el uno al otro, la historia de amor tan sólida que protagoniza junto al futbolista de Los Angeles Galaxy Sebastian Lletget tiene en el origen latino de ambos uno de sus pilares fundamentales, ya que a su juicio son esos elementos culturales compartidos los que hacen que su relación sea tan “especial”.

“Creo que es diferente salir con un chico latino que con uno que no lo es, porque no hay nada más especial que estrechar lazos en base a la cultura, al hecho de que tenemos rasgos comunes como lo unidos que estamos a nuestras familias. Él es una persona que cuida mucho a los suyos, un apasionado de su trabajo, de sus relaciones personales, de su familia, y esa es una de las cosas que más me gustan de un chico. Además, no es fácil encontrar a un hombre joven [Sebastian tiene 24 años y Becky 20] que no tenga miedo alguno a confesar abiertamente sus sentimientos. Y para él, eso es algo que le resulta natural y yo le adoro por ello”, confesó a la revista Latina.

Missing my better half ❤ A post shared by B (@iambeckyg) on Mar 6, 2017 at 4:37pm PST

A pesar de su juventud y del hecho de que su carrera prácticamente acaba de arrancar, la polifacética intérprete ha querido destacarse desde sus inicios como un ejemplar modelo de conducta para las nuevas generaciones, promoviendo a través de su trabajo y de su imagen pública valores tan positivos como la igualdad de género y el respeto absoluto al sinfín de minorías étnicas que hacen de Estados Unidos un país tan multicultural.

After Grammy business with my amor. ❤ A post shared by B (@iambeckyg) on Feb 12, 2017 at 10:47pm PST

De hecho, la guapa artista no podría sentirse más satisfecha ante la oportunidad de protagonizar la primera adaptación a la gran pantalla de la mítica serie juvenil de los “Power Rangers”, y no solo porque este proyecto le servirá sin duda para consolidarse como una de las grandes estrellas emergentes del cine comercial, sino porque la película transmite un poderoso mensaje sobre el carácter beneficioso y enriquecedor de la diversidad racial.

“Todos [los actores] venimos de diferentes continentes, nuestros orígenes son muy diversos y en el fondo constituimos una mezcla de todo tipo de culturas. Representamos fielmente lo que somos y no nos avergonzamos de ello. Pero lo mejor del proceso de casting es que ninguno de los personajes se veía definido de antemano por una etnicidad concreta, las audiciones no estaban basadas en algo así como: ‘Este Ranger tiene que tener un color de piel determinado’. Quiero decir, la elección de un elenco diverso era intencional, pero tenía más que ver con la personalidad de cada uno”, aseguró en la misma conversación.

🙏🏽 A post shared by B (@iambeckyg) on Dec 29, 2016 at 7:02pm PST

Además de participar en uno de los estrenos cinematográficos más esperados de la primavera, Becky G ha dedicado buena parte de su tiempo a preparar en el estudio de grabación su primer disco en castellano, todo un reto del que no podría sentirse más orgullosa.

“Era algo que siempre había querido hacer. He nacido en Estados Unidos y me siento afortunada de ser tanto estadounidense como mexicana. Siempre escucho música tanto en inglés como en español. El primer disco que compré en mi vida era de Christina Aguilera y recuerdo que en una cara podías escuchar las canciones en inglés y cuando le dabas la vuelta podías disfrutar del mismo tema en español”, concluyó.

sola-eclipse👥 @iambeckyg A post shared by Sebastian Lletget (@theylovedaboy) on Sep 15, 2016 at 10:00pm PDT