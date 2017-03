Maestra latina del LAUSD protesta por el derecho de amamantar a su bebé

Según la maestra latina, el LAUSD no permite que ella amamante a su bebé dentro de la escuela

Una maestra de una secundaria cerca del centro de Los Ángeles dijo que ya no puede amamantar a su bebé en el campus donde ejerce su profesión debido a una política del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), y ella, junto con otras madres, luchan por cambiar eso.

Varias madres organizaron una protesta el miércoles por la mañana afuera de la escuela Metropolitan High School, ubicada en la calle South Wilson para apoyar a Tanya Reyes, la educadora en cuestión.

Durante los últimos dos meses, Reyes había perfeccionado una rutina con su hija de 1 año: su niñera llevaba a su hija a la escuela todos los días y la maestra la alimentaba en su salón de clases mientras sus estudiantes se encontraban afuera, disfrutando de su almuerzo.

Pero la semana pasada, a Reyes le dijeron que esto ya no le sería permitido. Si su deseo es querer alimentar a su hija con leche de pecho, tendría que bombear su leche materna desde un consultorio médico en el campus, no en su aula, y ya no podría traer a su hija al campus.

Sus superiores le dijeron que no hablara con los medios acerca del tema, pero sus amigos y partidarios fueron quienes armaron una protesta en apoyo a la mujer.

En un comunicado, el LAUSD dijo que estaba en pleno cumplimiento con las leyes federales y estatales relacionadas con la lactancia en el lugar de trabajo.

“Hemos interactuado y hemos sido flexibles y razonables con el empleado para acomodar sus necesidades de acuerdo con nuestra política”, dijo la declaración en parte.

Sin embargo, la cuestión de tener un espacio para lactato no estaba en cuestión. Lo que Reyes quiere es poder amamantar a su hija en un espacio tranquilo y seguro dentro de la escuela.

“Esto no se trata de reglas”, dijo Jenn Sherry Parry, una de las madres que participó en la protesta. “Esto es acerca de las vidas y la alimentación de los bebés”.