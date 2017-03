Quiénes, cuántas y cómo son las californianas

La Universidad Mount Saint Mary presentó su reporte anual sobre las mujeres en el estado dorado

Las mujeres han recorrido un largo camino y en la actualidad gozan de derechos y oportunidades impensadas décadas atrás. En California, el índice de mujeres graduadas supera el índice de hombres, cada vez más mujeres ocupan cargos de liderazgo en empresas e instituciones políticas, y cada vez más mujeres se animan con su propio negocio.

Pero aún queda un largo camino que recorrer para alcanzar la igualdad y cerrar la brecha salarial. Para lograrlo, es fundamental conocer las circunstancias actuales que las rodean.

Es por ello que cada año la Universidad Mount Saint Mary presenta un reporte sobre el estado de mujeres y niñas en California (Report on the Status of Women and Girls in California).

“De las 400 compañías basadas en California, solo 4% de ellas tienen mujeres en puestos de CEO (directoras ejecutivas). En 2015, nuestros legisladores aprobaron una arrasadora ley de igualdad salarial, y sin embargo, las mujeres continúan ganando menos que sus pares masculinos”, indicó Ann McElaney-Johnson, Presidenta de la Universidad Mount Saint Mary.

“Nuestra mission en la universidad es empoderar a las mujeres a través de la educación”, señaló. “Cada año, producimos el reporte sobre el estatus de mujeres y niñas en California porque sólo con el entendimiento de los desafíos que enfrentamos es que podremos promover soluciones para alcanzar la igualdad de género”, agregó.

Compartimos algunos de los puntos principales del reporte:

Empleo y salarios

Las mujeres continúan ganando menos que los hombres en prácticamente todas las industrias. La brecha salarial hace que las trabajadoras de tiempo completo ganen 86 centavos, por cada dólar que un hombre gana haciendo el mismo trabajo. Esto significa que en California las mujeres ganan un promedio de $7,000 dólares anuales menos que los hombres. A nivel nacional, la brecha es aún mayor y las mujeres ganan 80 centavos por cada dólar que reciben sus pares masculinos.

Pobreza

Las mujeres en California son más propensas a vivir bajo el nivel federal de pobreza y bajo niveles de extrema pobreza que los hombres, con algunos ingresos menores al 50% del nivel federal. La desigualdad es aún mayor en los casos de mujeres de color y de grupos minoritarios.

Raza y etnia

California es un estado de gran diversidad racial y cultural. El 62% de las californianas se identifican como mujeres de color. Las latinas representan el 38% de la población estatal, con 7,546,903 residentes, empatadas con las mujeres blancas, que también representan el 38% de la población. El 15% de las californianas son de origen asiático y el 6%, afroamericanas.

Las etnias y razas, a su vez, están relacionadas con la edad y estado marital de las californianas. El 41% de las mujeres latinas están casadas y su edad media es de 29.5 años de edad. En el caso de las mujeres blancas, el 48% de ellas están casadas y su edad promedio es de 47 años de edad . El índice entre las californianas asiáticas casadas es del 55%, y entre las afroamericanas, es del 24%.

Inmigración

El 28% de las mujeres y niñas de California nació en otro país. El 46% de ellas nació en México y países de Centroamérica, el 40% proviene de países asiáticos y el 6% de países europeos. Entre las nacidas en Latinoamérica, el 38% proviene de México.

En cuanto al idioma, el 55% de la población estatal habla solo inglés en sus hogares. Entre los otros lenguajes, español es el más hablado. Un 29% de los residentes habla español en sus hogares.

Liderazgo político

En 2017, el congreso de los EEUU alcanzó un récord en el índice de mujeres representantes, con un 19%, esto es, 104 mujeres en el congreso. En el Senado, California sigue siendo representada por dos mujeres, Kamala Harris y Dianne Feinstein. Por otro lado, el número mujeres en la Cámara de Representantes disminuyó de 19 a 17, esto es, las mujeres constituyen el 32% de la delegación de la cámara.

Violencia

La mayor cantidad de víctimas (89%) de tráfico de personas resultaron ser mujeres y niñas. A partir de este año, en California, los menores de 18 años de edad involucrados en prostitución son considerados víctimas de tráfico humano. En 2015, se reportaron 162,302 pedidos de ayuda de mujeres por violencia doméstica. Más del 42% de dichos llamados involucró el uso de armas.

Educación

El 20% de las californianas terminó sus estudios de escuela preparatoria y otro 20% tiene una licenciatura o bachelor’s degree. Sólo el 12% de las mujeres del estado tiene una maestría, doctorado o título professional.