Video: Kate Winslet habló del maltrato que sufrió en su juventud

~ Kate today at the WE day in London 💗 So proud to call her my rolemodel and my hero 💎 She's English Treasure for life _____________ [#katewinslet #kateelizabethwinslet #rolemodel #actress #idol #blonde #leonardodicaprio #followme #follow4follow #wemovement #weday @wemovement]

A post shared by Kate Winslet-Rocknroll 💫 (@winsletconfession) on Mar 22, 2017 at 11:20am PDT