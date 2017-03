El verdadero motivo por el que Jacky Bracamontes salió de Televisa

La actriz se confiesa en un programa de radio mexicano

Tras anunciar su salida de la que fuera su “casa” televisiva, la actriz y conductora Jacky Bracamontes declaró cuales fueron los motivos por los que llego el fin de su exclusividad con Televisa.

En una entrevista para el programa “Todo para la Mujer”, la conductora detalló que esta decisión se la informó Alejandro Benítez, ejecutivo de Televisa, quien le comentó que sus servicios eran muy caros.

“[me dijo] Sales muy cara. Sí tú estuvieras actuando tal vez no tendríamos esta conversación”, repitió Bracamontes.

Quiero compartir con todos ustedes mi absoluta gratitud hacia Televisa, quien fue mi casa durante 17 años y con… https://t.co/VuO305BH3r — JACKY BRACAMONTES (@jackybrv) March 23, 2017

“No tengo más que agradecer a Televisa por estos 17 años que me ayudaron a descubrir mi vocación, lo que me gusta hacer en la vida, lo que quiero seguir haciendo, me dieron grandes oportunidades, de corazón te digo que sólo tengo palabras de agradecimiento para ellos”, afirmó la presentadora.

Bracamontes, siguió: “Te confieso que es así como en un divorcio.‘¿De verdad puedo salir con quien yo quiera?, o sea, ¿En serio puedo salir y conocer más gente, ¿De verdad no te vas a enojar?’. Abre un mundo de posibilidades para mí en cuanto a trabajo se refiere, trabajar en otras empresas, en otros proyectos totalmente distintos”.

Felicidades mujeres hermosas en este Día Internacional de la Mujer… Se los deseamos mis 3 mujeres y yo. Me siento la más orgullosa y feliz de este regalo de la vida. 👯👯 A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv) on Mar 8, 2017 at 7:42am PST

Por otra parte, la también actriz, aseguró que seguirá trabajando para proyectos de Televisa, sin embargo, tendrá la oportunidad de analizar proyectos nuevos con otras empresas.

Ahora, por el momento, la tapatía se encuentra centrada en sus varios proyectos como empresaria y su autobiografía, “Las pasarelas de mi vida”, según confirmó en ese programa radiofónico.