EN VIVO: Con banda musical enfrentan a manifestantes proTrump en Rhode Island

Manifestantes a favor y en contra del Presidente se enfrentan cara a cara en las afueras de Asamblea Estatal

Una manifestación en Providence, Staten Island, se ha convertido en una medición de fuerzas entre simpatizantes y opositores del presidente Donald Trump.

El grupo que rechaza la administración Trump llegó “armado” con instrumentos musicales de banda, los que se han mantenido tocando durante toda la jornada como parte de su protesta.

Ambas facciones marcharon desde la calle Francis cerca de la Alcaldía de Providence hasta la Asamblea Estatal; los partidarios del republicano iniciaron el recorrido y el otro grupo los siguió.

Fue en el edificio legislativo que se reportaron empujones y forcejeos, por lo que agentes de la policía de la ciudad y oficiales estatales crearon una barrera humana para dividir a ambos bandos y evitar incidentes violentos.

Imágenes en vivo por Facebook muestran a los participantes de ambos grupos cargando carteles en rechazo y en apoyo del Presidente y coreando estribillos por altoparlantes.

“Disrupt the Trump Rally” fue convocada para las 11 a.m. en respuesta a la convocatoria en apoyo al mandatario denominada “Make America Great Again March“, reportó Providence Journal.