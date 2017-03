BuenosDíasLA: ¿Venta de alcohol hasta las 4 a.m. en California?

Angelinos toman las calles para defender Obamacare Aseguran que sería un desastre reemplazarla por el programa propuesto por Trump Cientos de personas se reunieron en el centro de Los Ángeles hoy para demostrar su oposición al nuevo plan de salud que propone el presidente Donald Trump. Los manifestantes, algunos molestos y otros preocupados, dijeron que la nueva legislación —conocida como la Ley Americana del Cuidado de Salud— sería un desastre puesto que intenta revocar y reemplazar partes de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Costo (ACA), conocida como Obamacare. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

