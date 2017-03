Miles marchan en honor a César Chávez en el Valle de San Fernando

En el tributo al líder campesino también se levantó la voz en contra de las medidas migratorias del presidente Donald Trump

Miles de personas recorrieron ayer las calles del Valle de San Fernando en memoria del líder campesino César Chávez, en una manifestación que aparte de abogar por los derechos laborales también sirvió para mostrar un descontento con las acciones del presidente Donald Trump en contra de los indocumentados.

“Trump no reconoce la obra de mano de los trabajadores del campo, sin ellos no hay comida para nadie. ¿Quién va a piscar las cosechas?”, dijo a La Opinión Arturo Rodríguez, presidente del Sindicato de Trabajadores Campesinos, la organización fundada por Chávez en la década de los años 60.

Rechazando las acciones del mandatario, Rodríguez agregó que todos los migrantes son importantes en este país.

“Somos padres, trabajamos duro, somos estudiantes, trabajadores de hoteles, estamos aquí para contribuir a esta nación”, recalcó antes de iniciar el recorrido desde el Parque Brand en Mission Hills hasta el Centro Recreative Ritchie Valens en Pacoima.

Chávez nació el 31 de marzo en Arizona y falleció en 1993. La “Marcha por la Justicia” fue organizada por el Comité Conmemorativo de César Chávez en el Valle de San Fernando.

Alex Reza, uno de los miembros del Comité, que ha organizado la manifestación por los últimos 24 años, dijo que “celebramos la vida de César Chávez y su compromiso para que los trabajadores tengan un salario digno, no de pobreza; el derecho humano al cuidado de salud y con papeles o sin papeles, él sabía que todos somos humanos y tenemos derechos“.

Estudiantes de diferentes escuelas de la zona, padres de familia y danzantes aztecas participaron en la marcha donde el “Sí se puede” tomó valor bajo un día soleado y despejado.

Una pancarta de “No a las redadas” encabezaba la caminata y muchos portababan carteles en apoyo a los indocumentados y en contra de las deportaciones.

Para Wendy Martínez, este mensaje es muy personal.

El padre, la abuela y uno de sus tíos son indocumentados.

“Tengo miedo de que los deporten”, expresó la joven, quien portaba un cartel con la fotografía de Chávez. “Estoy aquí para apoyarlos a ellos”.

Marisela Morán, la abuela de Martínez sostenía el cartel con ella.

Morán ha vivido en el país por 27 años y su madre –quien se legalizó- “les metió papeles”.

Ella esperó por 17 años y justo cuando estaba a punto de llegar su fecha para poder legalizarse, su madre murió y el proceso terminó.

“Me quedé igual”, dijo la mujer de 62 años.

Ahora espera que sus hijos –quienes son residentes permanentes- puedan legalizarla.

Pero por el momento, vive preocupada por lo que pueda pasar bajo el presidente Trump.

“Hay muchos que son muy racistas. Lo ven a uno como que no es igual que ellos. Toda la vida trabajamos aquí, pagamos taxes (impuestos). No cuentan todo lo que uno ha hecho por el país“, dijo.

Otros mostraron el rechazo a las acciones de Trump de manera creativa.

Emmanuel Tinoco, de 18 años, cargaba una cabeza hecha con papel periódico que había decorado a semejanza del presidente.

Por dentro, la cabeza estaba vacía. La cara tenía la esvástica –la insignia Nazi- pintada en sus mejillas y frente.

“La cabeza no tiene nada por dentro, como Trump”, dijo el estudiante de secundaria. “¿Esto es lo que queremos en nuestro líder, debería estar orgullosos de tenerlo como presidente?”.

Campesinos alistan marchas

El evento en el Valle de San Fernando llega la misma semana en que el estado conmemora el Día en honor a Chávez y es apenas una de varias marchas que el Sindicato de Trabajadores Campesinos (UFW) organiza para conmemorar el próximo fin de semana el natalicio del líder campesino.

La Unión planea una decena de marchas en el país contra las fuertes políticas migratorias del presidente Donald Trump.

El tributo a Chávez, quien nació hace 90 años un 31 de marzo en Yuma (Arizona), tendrá además como objetivo impulsar una campaña en busca de apoyo a los trabajadores agrarios.

La campaña de UFW busca también el uso de las redes sociales como apoyo a las marchas para reconocer el papel que desempeñan los trabajadores agrarios, muchos de ellos indocumentados, en la producción de frutas y alimentos en el país.

Planeadas principalmente para el 1 y el 2 de abril, las manifestaciones se realizarán en los estados de Arizona, California, Texas y Washington.

“Trabajar en los cultivos no es fácil. Laboramos bajo mucha presión e injusticias“, aseguró Marta, trabajadora en los viñedos de California desde hace nueve años.

“Por ello es importante participar, estar informado y conocer nuestros derechos. Yo también soy parte del comité que organiza la marcha CEC (César E. Chávez) en Delano cada año”, agregó.

La iniciativa a través de las redes sociales ya ha logrado más de 630 firmas, de una meta de 700, según datos de la campaña.

Irma, una trabajadora de la de los viñedos en Santa Rosa (California), explicó que “marchamos porque queremos decirle a Trump que está equivocado acerca de los trabajadores agrarios y otros trabajadores”.

“Sin nosotros no se podría hacer el trabajo. No estamos aquí para quitarle a nadie sus trabajos. No somos criminales, somos gente que trabaja duro, gente orgullosa. Contribuimos a la economía”, afirmó la hispana.

Además de la propuesta de construir el muro en la frontera, Trump ha emprendido una campaña de deportaciones masivas y amenazado a las llamadas jurisdicciones “santuario” con retirarles fondos federales si se niegan a cumplir programas migratorios federales que son voluntarios.

Con información de EFE