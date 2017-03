Esquina migratoria: delitos anteriores y la ciudadanía

Las respuestas a estas preguntas son ofrecidas por Daniel Sharp, director legal para la organización comunitaria CARECEN

Quiero solicitar la ciudadanía, pero he tenido una acusación de violencia doméstica en 2011 y en 1997 me detuvieron en la frontera por traer a una persona que no tenía papeles. ¿Me afecta eso para la ciudadanía?

Tu haces referencia a una “acusación” de violencia doméstica. Una acusación en sí no debe perjudicarte. En cambio, si fuiste enjuiciado y una corte te encontró culpable de violencia doméstica, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (“USCIS” por sus siglas en inglés) puede negarte la ciudadanía y levantar un proceso de deportación. Pero existen variantes en el código penal y una persona enjuiciada por violencia doméstica a veces logra declararse culpable de un cargo que no trae la consecuencia de un proceso de deportación. Es por eso que es tan importante consultar con un abogado experto de leyes de inmigración antes de aceptar cualquier declaración de culpabilidad en un caso penal. Aunque no lo hayas hecho cuando sucedió el incidente en 2011, debes conseguir asesoría ahora para saber si tu residencia permanente o un futuro trámite de la ciudadanía serán perjudicados.

Con respecto a traer o ayudar a una persona sin estatus a intentar ingresar al país, también puede ser motivo para que Inmigración levante un proceso de deportación. Si eras residente permanente en 1997 e Inmigración no intentó quitarte la residencia por ese incidente, es poco probable que lo traten de hacer por esa razón después de 20 años. Sin embargo, esa conducta no requiere una condena en una corte penal y puede que Inmigración levante un proceso de deportación. Por eso es importante que obtengas tu expediente del Departamento de Seguridad Interna (“DHS” por sus siglas en inglés) y llevarlo a un abogado de inmigración antes de llenar cualquier trámite de ciudadanía para saber cómo te podría afectar. Esto también ayuda para saber cómo responder a varias preguntas en la solicitud de ciudadanía y averiguar si eres elegible, a pesar de esas circunstancias. Además, con esa clase de antecedente es preferible tener representación de un abogado durante su entrevista de ciudadanía. Usa el servicio de referencias de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA):www.ailalawyer.com, Tel. (800)954-0254. Personas de bajos recursos pueden usar el directorio de la Red de Defensores de Inmigración (“IAN” por sus siglas en ingles) para identificar a un proveedor de servicios legales sin fines de lucro: http://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.