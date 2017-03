Video: Estrella de ‘Stranger Things’ explica porque canceló aparición en evento

El trabajo tiene agotada a Millie Bobby Brown

A Millie Bobby Brown le llegó la fama internacional gracias a la serie de Netflix “Stranger Things”. Desde entonces el trabajo le ha llovido a la joven de 13 años y parece que es tanta la carga que ya su cuerpo se lo está cobrando.

La actriz estaba contemplada para hacer una aparición en un evento en la Florida, pero de último momento tuvo que cancelar ya que estaba exhausta. Brown tomó su Instagram para dar la cara y explicarle su situación a todos sus seguidores que soñaban con verla en persona.

“Hola chicos, nunca he tenido que hacer uno de estos videos antes”, dijo. “Pero he tenido que cancelar Comic Con de último minuto, que es algo que nunca he hecho y no planeó en hacerlo nuevamente”.

“Yo creo que he trabajado mucho y tengo que descansar ya que tuve una larga jornada grabando y siguiendo la filmación de ‘Stranger Things'”, agregó. “Una disculpa a todos los que van y prometo que pronto regresaré. Los quiero a todos, gracias por su apoyo y gracias”.

❤️ A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) on Mar 25, 2017 at 10:24am PDT