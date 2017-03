Arquidiócesis de L.A. enfrenta demanda por cementerio en deterioro

Los querellantes alegan que no pueden encontrar la tumba de sus seres queridos en el cementerio San Fernando Mission

Dos personas demandaron a la Arquidiócesis de Los Ángeles alegando que el cementerio San Fernando Mission en la zona de Mission Hills tiene tal deterioro por falta de mantenimiento que no pueden encontrar la tumba de sus seres queridos.

La querella fue presentada por William y Jodi Howard, quienes alegan rompimiento de contrato, negligencia y fraude por parte de la arquidiócesis, propietaria del campo santo del valle de San Fernando.

Según la demanda, en el cementerio San Fernando Mission están enterrados los padres y hermanos de William Howard, así como la hermana y los abuelos de Jodie Howard.

De acuerdo con la demanda, las tumbas están cubiertas de hierbas malas, y se han perdido, dañado o se han removido lápidas.

La demanda pide compensación por daños monetarios no específicos, además de la creación de un fideicomiso para que se retorne dinero a otras personas afectadas por este problema.

La Arquidiócesis indicó que todavía no veían la demanda y por ende no tenían comentario sobre la misma, pero indicaron en un comunicado que “el cuidado de nuestros campo santos es una prioridad para nuestros cementerios católicos como ministerio de la iglesia. Como ministerios religiosos, las leyes estatales no requieren a los cementerios católicos crear una reserva monetaria para un fondo de mantenimiento. Sin embargo, la Arquidiócesis de Los Ángeles mantiene voluntariamente un fondo designado que es equivalente a lo que requiere la ley estatal para asegurar el cuidado y mantenimiento permanente del lugar de descanso final de nuestros fieles católicos”.

Los contratos de entierros con la Arquidiócesis requieren que el 15% de los fondos pagados vayan al mantenimiento del cementerio, alega la demanda. Sin embargo, alegan que la Arquidiócesis no esta utilizando este dinero de manera apropiada.