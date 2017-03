Ninel Conde despreció a Betty Monroe

El conflicto entre ambas comenzó en el set de la telenovela "Como en el cine"

Ninel Conde despreció ser madrina de la obra “Se aceptan mascotas”, en la que participa Betty Monroe, en la nueva temporada de Teatro en Corto. Descubrimos que el verdadero motivo por el cual “El Bombón Asesino” no aceptó develar la placa, se debe a que no tiene amistad con Betty Monroe porque llegaron a tener fricciones cuando ambas participaron en la telenovela “Como en el cine” (2001).

Monroe, habló con Diario Basta, y reveló si entre ella y su excompañera de reparto realmente existen grandes diferencias.

“No somos las súper amigas porque yo no soy amiga de nadie fácilmente, ja,ja,ja; y me río porque es cierto, por eso tengo muy pocas amigas en este medio, y las cuento con los dedos de mi mano. En su momento las dos trabajamos juntas en ‘Como en el cine’ y tuvimos conflictos por babosadas; y si esto se dio, fue porque estuvimos trabajando demasiadas mujeres durante un año y medio y es muy normal que esto pase en una producción”.

Pese a que se dijo en su momento que Monroe no podía tolerar el ego de Ninel Conde en las grabaciones de la historia, asegura no tener rencores:

“Yo no me tomo tan a pecho lo que se dice, quizás por eso soy muy libre; no hago caso a rumores. Lo que sí te puedo decir es que Ninel en momentos complicados que he vivido me ha escrito; y cuando ella ha perdido a seres queridos, ahí he estado. No somos amigas, no nos frecuentamos, pero admiro que es una mujer que supo hacer su carrera a su manera y eso está increíble”.

Por su parte, Ninel Conde solamente dijo: “Bueno, últimamente no tengo contacto con ella, convivimos en ‘Como en el cine’ y hasta ahí. Cuando la veo la saludo y nada más”