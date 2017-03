Así respondió Luis García sobre las acusaciones de Kate del Castillo

La mexicana contó hace unos días el abuso físico y psicológico que vivió por parte de su exesposo

Hace unos días se habló sobre la nueva campaña Real Women, Real Stories en la que participa la actriz Kate del Castillo, donde habló del infierno que vivió junto al ex futbolista y ahora comentarista de deportes, Luis García, pues, durante su vida como casados las agresiones verbales poco a poco se convirtieron en físicas.

Luego de ello, Luis García fue cuestionado sobre dichas afirmaciones, a lo que rotundamente dijo para el programa radiofónico “Todo para la mujer”:

“Fui muy cuidadoso en no decir absolutamente nada, no lo dije hace varios años, 15 más o menos, no lo voy a decir ahora. Para mí fue un capítulo cerrado”.

Sin embargo, García compartió con la audiencia que desde el momento en el cual decidió convertirse en una figura pública, sabía que estaría mezclado en diverso asuntos profesionales y personales, por lo que debía ser “sensato y sereno” cuando se hablaran aspectos “buenos y malos” de él.

Cabe mencionar, que su esposa, Rocío Lara, no dudó en mandar un mensaje en apoyo a su vida junto al comentarista a través de las redes sociales.

“Amo todo lo que hemos construido, todo lo que somos, estoy muy orgullosa de ti @garciaposti”, dice el texto junto a una foto de la familia.

POR: Eduardo Bravo

Amo todo lo que hemos construido, todo lo que somos, estoy muy orgullosa de ti @garciaposti pic.twitter.com/OXVd08EJST — Rocio Lara (@RoskaPerez) March 24, 2017