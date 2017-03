BuenosDíasLA: Viene un museo repleto de delicia: ‘ice cream’

Fred Barragán, el latino muerto a tiros por el LAPD en Boyle Heights Familiares, amigos y residentes de Boyle Heights continúan protestando por la muerte de Fred Barragán. El hombre de 35 años fue abatido a tiros por agentes de la Policía de Los Ángeles (LAPD) el sábado a temprana hora. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

