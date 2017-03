G.O. Central City llega a secundarias del Noreste de Los Ángeles con un lugar garantizado en universidad

¿Por qué quiero ir a la universidad? Se cuestionó Leslie Camacho, de 15 años, al escribir un relato acerca de la importancia de obtener su educación superior.

“Me di cuenta que la pregunta era muy fácil y a la vez muy compleja…Pensé en mis padres, en lo mucho que ellos quieren que yo sea exitosa y cuanto quiero que estén orgullosos de mi”, leyó la joven frente a su audiencia en la secundaria Franklin de Highland Park el martes por la mañana.

Camacho, quien cursa el noveno grado en la escuela Alliance Tennenbaum Tech del Campus Sotomayor, es una de cientos de estudiantes de nueve secundarias del noreste de Los Ángeles que han sido incluidos al programa G.O. Central City.

Great Outcomes Central City, es una iniciativa dirigida a estudiantes del distrito escolar unificado de Los Ángeles (LAUSD). El programa motiva a los estudiantes a graduarse de la secundaria y una vez que lo hayan hecho tendrán un asiento “garantizado” en uno de los nueve colegios comunitarios de Los Ángeles (LACCD), principalmente Los Angeles Community College. Su primer año de inscripción será gratis. Posteriormente tendrán la oportunidad de transferirse a la universidad Cal State LA también con un lugar garantizado.

G.O. Central City ya esta establecido para los estudiantes de secundarias del centro de Los Ángeles y el martes se hizo oficial en las secundarias del noreste Eagle Rock, Franklin, Marshall, Highland Park y cuatro escuelas de Sotomayor Campus.

Frente a los estudiantes en el auditorio los representantes de LAUSD, LACCD y Cal State LA firmaron el acuerdo que incluye al distrito 5 a participar en G.O. Central City.

“Queremos hacer este compromiso con ustedes, queremos que la comunidad del noreste de Los Ángeles avance”, dijo Ref Rodríguez, miembro de la junta directiva del LAUSD y representante escolar del quinto distrito que incluye a las nueve escuelas. “Queremos que las mejores escuelas de LA Unified estén en el noreste”, añadió.

Cesar Camarena, de 17 años, es estudiante de la secundaria Highland Park y dijo que le parece excelente la oportunidad que se les presenta a los estudiantes.

El noreste tiene una gran representación de estudiantes de descendencia latina.

Camarena dijo que esta interesado en asistir al colegio comunitario y eventualmente convertirse en un policía.

“Yo les digo a los estudiantes que continúen con sus sueños y no permitan que nadie los detenga”, aseveró el joven quien cursa el grado 12.

Francisco Rodríguez, canciller del LACCD les dijo a los jóvenes que no olviden una palabra muy importante; persistencia. Y les recomendó que se alejen de “horribles males” como la flojera y la duda.

“Cuando la flojera se apodera haces muy pocas cosas y cuando dudas de ti mismo encuentras las cosas muy difíciles o que no la puedes hacer”, les dijo. “Cuando te dicen que no estas hecho para el colegio, que los libros son muy caros, que no hay tiempo no les creas…las calles están llenas de excusas”, aseveró motivando a los jóvenes a que luchen por llegar a la universidad.

“¡Adelante! Los que están aquí son el orgullo y la esperanza de nuestra comunidad” aseveró el canciller reafirmándoles que los colegios comunitarios tienen asegurado su asiento con el primer año gratuito.

Camacho, quien es hija de padres inmigrantes, dijo que le recomienda a los estudiantes que no permitan que nada los detenga. “Tengan orgullo en luchar por lo que quieran ser y por lo que han hecho toda su vida”, aseveró.