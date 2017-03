Julián Gil aclara rumores sobre separación de Marjorie de Sousa

El actor puso un alto a las especulaciones de una posible ruptura

Durante una entrevista en el programa “El Gordo y La Flaca”, el actor Julián Gil, despejó todas la dudas sobre una supuesta crisis por la que atraviesa su relación con la también actriz, Marjorie De Sousa. Los rumores surgieron luego de que Julián, cerrara todas sus cuentas en redes sociales, incluyendo Instagram.

Argumentó, “Los comentarios son sumamente ofensivos, sobre mi hijo, no tengo un solo hijo, tengo tres hijos más, pero es muy feo levantarse y ver un comentario de: ‘¿por qué no muestras a tu hijo?, ¿le falta una piernita?, ¿tiene un problema genético?, es feo, es lindo’, un niño que todavía no tiene dos meses, está totalmente saludable, Marjorie lo amamos y lo apapachamos”.

👍 #JulianGil le explicó a @liliestefan porque cerró sus redes sociales… A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Mar 24, 2017 at 2:19pm PDT

Terminando con los rumores de una posible separación, el actor también aclaró: “A Marjorie la amo como profesional, como mujer, como la madre de mi hijo y no me preguntes cómo estamos, la amo y siempre la amaré, ya que dejen de especular”.

Si 😍mi amor 🤣🤣nosotros somos tus padres 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #Modovacas 😋 @matiasgildesousa @juliangil perdón #Modotoro 🤣🤣🤣🤣🤣 A post shared by Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) on Jan 23, 2017 at 8:44pm PST

Despejando toda duda respecto al tema de una ruptura, Marjorie por su parte no ha hecho comentarios al respecto.

Que siempre sea así 🙌🏻🙌🏻🙌🏻familia, amigos 😍😍😍😍 los ❤️❤️❤️❤️ @juliangil @pilito84 @karytf87 @gus_matta @santiramundo @andresconfe A post shared by Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) on Jan 7, 2017 at 3:15pm PST



Enrique Navarro