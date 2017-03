Ser líder del Clausura 2017 no obsesiona a las Chivas

Edwin Hernández, defensor rojiblanco tiene claro que lo importante es meterse a la Liguilla y luchar por el campeonato

Aunque son líderes, Edwin Hernández, defensa de Chivas, aclaró que no les obsesiona el liderato.

“A mí no me llena mucho el ser el primer lugar porque la verdad es que a mí me motiva más un campeonato, entrar a la Liguilla, que eso es lo importante para mí. Nosotros nos queremos mantener en los primeros lugares para poder entrar a una Fase Final y poder buscar el campeonato que es lo que todos queremos y necesitamos”, aclaró el defensa rojiblanco.

En la historia de los Torneos Cortos en México, son muy pocos los equipos que han logrado levantar el título llegando como líderes.

“Sinceramente me da igual si vamos en primer lugar o no, a mi me importa que estemos entre los primeros cuatro, entre los mejores del torneo”, insistió.

Luego de 10 fechas, el Guadalajara comanda el Clausura 2017 con 20 puntos, uno más que el Monterrey y el Toluca, sus más cercanos perseguidores.

“Gracias a Dios y por el trabajo que viene haciendo el equipo nos mantenemos en primer lugar y eso es un buen parámetro para nosotros, para seguir manteniendo el nivel, pero lo importante aquí es otra cosa”, agregó el rojiblanco.

Veinte días después de haber pasado por el quirófano, Isaac Brizuela visitó el martes por primera vez el entrenamiento de las Chivas, todavía apoyado en muletas y con una bota terapéutica en su pierna izquierda.