Vadhir Derbez desmiente robo millionario a su padre Eugenio Derbez

Aqui trabajando a la Par con @ederbez mi Papa en la Promocion de la pelicula @howtobealatinlover 5 de Mayo! quien ya vio el trailer? #NoElCamion #LikeFatherLikeSon #work #Mexico

A post shared by Vadhir Derbez (@vadhird) on Mar 7, 2017 at 4:59pm PST