Aislinn Derbez: “Win It All fue como aventarse un clavado a lo desconocido”

La actriz mexicana estrena un film en Netflix en el que interpreta a una mujer hispana en Chicago que se enamora de un adicto al juego

Aislinn Derbez acaba de cumplir 30 años y su carrera artística –primero como modelo y luego como actriz– tiene exactamente la mitad, ya que comenzó a trabajar a los 15. Decidió dedicarse por completo a la actuación en 2005, cuando se fue a Nueva York a estudiar en las mejores escuelas de interpretación. Ahí arrancó una pasión que la ha tenido los últimos años a caballo entre México y Estados Unidos, con apariciones en cine y televisión.

Por eso es de justicia dejar de identificarla como la hija de Eugenio Derbez y Gabriela Michel. Ella es Aislinn Derbez y acaba de protagonizar junto a Jake Johnson la película “Win It All”, dirigida por el peculiar director Joe Swanberg, que cuenta la relación entre un adicto al juego y la mujer que puede sacarlo de esa espiral sin salida.

El film podrá verse a partir del 7 de abril en Netflix . Pudimos hablar con Derbez durante un evento promocional del popular servicio de streaming en Miami.

Pregunta: En la película cambias con mucha naturalidad del inglés al español. ¿Cómo te sentiste haciendo esas escenas?

Aislin Derbez: Muy bien. Es una película en la que me divertí muchísimo. El director te daba mucha libertad para hacer lo que quisieras, para improvisar. Casi toda la película es improvisada. No hay diálogos escritos. Eso le da mucha naturalidad y mucha frescura a la película. La hace más real.

P: ¿Habías rodado sin guion anteriormente?

A.D.: No, la verdad que no me había tocado hacer algo tan improvisado.

P: ¿No te dio un poco de miedo?

A.D.: Sí me asusté un poco porque no entendía bien cómo iba a ser la dinámica. Pero es un director que así trabaja. Está acostumbrado a hacer las cosas así y es muy reconocido en el cine independiente. Ha trabajado con muchísimos actores de Hollywood importantes. Así que sabía que era una gran oportunidad aunque era como aventarme un clavado a lo desconocido.

P: ¿Prefieres trabajar en inglés o en español?

A.D.: Me da igual. En los dos idiomas me gusta mucho.

P: Netflix es más conocida por sus series originales, como “House of Cards” u “Orange is the New Black”, pero ahora está empezando a producir películas propias. ¿Sentiste que el proceso es diferente porque está Netflix detrás?

A.D.: Creo que es igual. De hecho en un principio no era seguro que fuera a estar Netflix. A ellos les gustó y la tomaron una vez que vieron que el resultado era muy bueno.

P: Ya tienes cierto años en tu carrera como actriz, ¿cuál es tu objetivo de ahora en adelante?

A.D.: Pues trabajar en Estados Unidos y en México. Me gustaría seguir en los dos países. Y también produciendo cosas propias en ambos.

P: ¿Cine, televisión…?

A.D.: De todo, pero me gusta mucho el cine. Yo creo que es lo que más me apasiona, pero me gusta todo.

P: ¿Siempre de actriz o también en otros roles?

A.D.: Sí, también me gustaría mucho dirigir y producir.